培訓飛行員、醫療救護…江蘇高郵通用機場年內投用

記者林宸誼／北京9日電

「微訊江蘇」官微7日發布，高郵通用機場年內投用。該機場主要用於飛行員培訓、空中巡查、工農林漁等作業飛行，開展醫療救護、公商務飛行、空中遊覽等各種民生服務。由於不承擔商業客運，因此不會改變長三角民航樞紐格局，不過對長三角「低空經濟」版圖將會有影響。

長三角的民航格局長期由三大幹線機場主導，以上海浦東為國際樞紐，上海虹橋為境內商務樞紐，杭州蕭山和南京祿口作為區域樞紐。

高郵日報曾於2025年5月8日報導，高郵以「產業生態為先、生產製造為本、應用場景為要、科技創新為翼」，四箭齊發全力打造長三角低空經濟示範區，低空經濟正蓄勢「起飛」。

新浪財經、新華日報報導，高郵通用機場還兼顧應急救援、氣象探測、城市消防等通用航空功能，以及部分通用飛機試飛飛行和通用航空器銷售、託管、維修、租賃等航空服務。

揚州市交通運輸工作會議發布，該市2026年將錨定「樞紐揚州」建設的戰略任務，重點推進19個新開工和續建項目，全年計畫完成交通建設投資人民幣211.3億元，全力打造長三角區域綜合交通樞紐城市、宜行宜遊的人民滿意交通城市、多流匯集的運輸集約高效城市。

高郵通用機場位於江蘇省揚州市，是「十四五」期間江蘇省批准建設的首個通用機場，被列為2024年度省重大專案，用地572畝，計畫總投資人民幣6.9億元，為地區級Ａ一類通用機場，飛行區等級二Ｂ，跑道長1000公尺、寬30公尺，原本預計2025年建成營運。

主要建築有綜合業務樓、服務中心、勤務保障樓、機庫，配建有動力中心、特種車庫等設施。

「214」瘋結婚登記 深圳、珠海、成都等多地一號難求
緬懷罹難韓裔飛行員 117動物搭上「生命航班」
「朝籠子丟煙花」 江蘇2男孩燒死1隻狗 主人：不接受私了
江蘇鹽城一興建中大橋突塌落 5人不幸死亡

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差