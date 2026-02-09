關停近3年「天涯社區」將在6月重啟 發行限量禮包

「天涯社區」力拚6月1日恢復訪問。（取材自紅星資本局）

互聯網「天涯社區」關停近3年後迎來重啟，8日晚，「新天涯」聯合工作組與成都天涯客網絡科技有限公司、天涯好東西（海南）電子商務有限公司聯合發布公告稱，正推進天涯社區於6月1日恢復訪問。

成都商報報導，為確保承載億萬網民青春記憶與原創內容的數據完整保存，並推動平台恢復訪問，天涯客公司聯合多個熱心天涯重啟的團隊成立聯合工作組，在徵得天涯社區公司認可的基礎上，推出「新天涯創世成員產品服務包」，招募創世成員參與新天涯共建與社區重啟。

「新天涯創世成員禮包」限量發行9999份，每份售價1999元人民幣，永不增發，相關收入將全部用於天涯社區數據存續、恢復訪問及後續新天涯計畫落實。該產品權益包括「官方天涯神帖付費專區10年免費閱讀權限」、「天涯重啟者數字徽章」、「天涯客高級會員禮盒」等。

公開資料顯示，天涯社區成立於1999年，曾是中文互聯網最大的論壇，巔峰時期註冊用戶超1.3億，月覆蓋用戶超2.5億。

2023年4月1日，天涯社區曾發布公告稱，近期將進行技術升級和數據重構，在此期間平台將無法訪問。隨後，陸續有網友發現無法訪問天涯社區。

同年5月27日，天涯社區發布公告稱，天涯社區確實遇到了資金流動性困難。不慎形成投資損失並致使天涯社區向移動互聯網的轉型布局嚴重受挫。

此次重啟進程能否讓這一互聯網集體記憶重回公眾視野，仍有待時間檢驗。