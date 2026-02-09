我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

關停近3年「天涯社區」將在6月重啟 發行限量禮包

中國新聞組／即時報導
「天涯社區」力拚6月1日恢復訪問。（取材自紅星資本局）
「天涯社區」力拚6月1日恢復訪問。（取材自紅星資本局）

互聯網「天涯社區」關停近3年後迎來重啟，8日晚，「新天涯」聯合工作組與成都天涯客網絡科技有限公司、天涯好東西（海南）電子商務有限公司聯合發布公告稱，正推進天涯社區於6月1日恢復訪問。

成都商報報導，為確保承載億萬網民青春記憶與原創內容的數據完整保存，並推動平台恢復訪問，天涯客公司聯合多個熱心天涯重啟的團隊成立聯合工作組，在徵得天涯社區公司認可的基礎上，推出「新天涯創世成員產品服務包」，招募創世成員參與新天涯共建與社區重啟。

「新天涯創世成員禮包」限量發行9999份，每份售價1999元人民幣，永不增發，相關收入將全部用於天涯社區數據存續、恢復訪問及後續新天涯計畫落實。該產品權益包括「官方天涯神帖付費專區10年免費閱讀權限」、「天涯重啟者數字徽章」、「天涯客高級會員禮盒」等。

公開資料顯示，天涯社區成立於1999年，曾是中文互聯網最大的論壇，巔峰時期註冊用戶超1.3億，月覆蓋用戶超2.5億。

2023年4月1日，天涯社區曾發布公告稱，近期將進行技術升級和數據重構，在此期間平台將無法訪問。隨後，陸續有網友發現無法訪問天涯社區。

同年5月27日，天涯社區發布公告稱，天涯社區確實遇到了資金流動性困難。不慎形成投資損失並致使天涯社區向移動互聯網的轉型布局嚴重受挫。

此次重啟進程能否讓這一互聯網集體記憶重回公眾視野，仍有待時間檢驗。

上一則

被捕逾5年…黎智英早前5案罪成 4案已服刑完畢

下一則

35歲女掌700億國企 受賄4900萬元落馬 含淚說對不起

延伸閱讀

揚言年初一炸港鐵金鐘站 31歲無業軍事迷落網

揚言年初一炸港鐵金鐘站 31歲無業軍事迷落網
中調升3大電信商增值稅 未來網路費可能漲價

中調升3大電信商增值稅 未來網路費可能漲價
中國主播規模達3880萬人 官媒籲加強網紅稅務監管

中國主播規模達3880萬人 官媒籲加強網紅稅務監管
四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差