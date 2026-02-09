女吐槽「飛機餐1根青菜配米飯」 網炸鍋…真相逆轉了

我的頻道

中國新聞組／即時報導
劉女士一開始發布飛機餐的vlog，只有一邊有菜。（視頻截圖）
一段飛機餐的短視頻近日衝上微博熱搜，視頻中，一名女子打開飛機餐盒，發現餐食僅有米飯和一根青菜，女子配文稱「不敢睜開眼，希望是我的幻覺」，引發網友討論「飛機餐是否縮水」。

極目新聞報導，該視頻傳播後，不少網友表示驚訝，認為餐食配置過於簡單，有人分享「大清早7點半的飛機，就發幾包小零食應付」、「商務艙現在吃的，連塞牙縫都不夠」。但也部分網友質疑該視頻是擺拍、斷章取義。

對此，視頻作者劉女士（化姓）回應，打開航餐發現只有一點菜，不過後來打開全部餐盒發現另一端還有菜，就是正常的飛機餐，並非只有一根青菜。

「上飛機錄vlog，想說拆個盲盒，沒想到結果鏡頭很失敗。航餐擺的跟我之前遇到的不一樣，確實是以為沒了，看別人在吃，才知道是雙頭。」

劉女士隨後又發布了一條視頻，其中顯示另一份航餐飯菜擺放均勻，她也在評論區留言闢謠，稱「飛機餐一根青菜」有後續。

報導指出，劉女士的航餐屬於浙江長龍航空，長龍航空客服表示，公關部門已關注此事，正在進行核實；正常來講，這種航餐都是兩頭葷素分開放置。

當事人朋友的飛機餐食。（取材自極目新聞）
微博

