我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃中場秀「壞痞兔」穿64號球衣 代表什麼意思？

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

王楚欽打敗張本智和 衛冕亞洲杯 網讚「民族復仇之戰」

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
(取材自微博)
(取材自微博)

乒乓球亞洲杯男單決賽中，中國名將王楚欽以4：2擊敗日本選手張本智和，成功衛冕。值得關注的是，解放軍「中國軍網」在賽前數小時發文罕見點名曾去日本神社祭拜的張本智和，稱「警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」，頓時衝上熱搜第一，不少網民因此視此賽為「民族復仇」之戰，當王楚欽逆轉勝張本智和，社群平台上一片狂歡，而看到王楚欽獲勝後怒吼並用手指向球衣背後「CHINA」動作，大呼「太解氣了」。

澎湃新聞報導，乒乓球海口亞洲杯男單決賽8日迎來中日對決。本次對陣前，王楚欽與張本智和在國際賽場交手16次，以13勝3負占據絕對優勢。

此番再度較量，王楚欽首局9：11失利。第二局，王楚欽以11：8扳回一局。第三局，張本智和多次在防守局面下反擊得手，兩人鏖戰至7：7後，王楚欽以7：11再丟一局。

第四局，王楚欽打出6：0領先優勢，最後以11：5拿下，將大比分追到2：2平。第五局雙方寸步不讓，比分來到7：7，這一次王楚欽以11：8勝出，取得大比分領先。

王楚欽逆轉，一度讓張本智和頻頻跺腳。

王楚欽奪冠後指著教練王皓，網友形容兩人互動太有愛了。(新華社)
王楚欽奪冠後指著教練王皓，網友形容兩人互動太有愛了。(新華社)

「我就是王楚欽」王楚欽霸氣雙手指向球衣背後名字。（取材自網易號風過鄉）
「我就是王楚欽」王楚欽霸氣雙手指向球衣背後名字。（取材自網易號風過鄉）

第六局王楚欽11：6獲勝，就此以大比分4：2贏得冠軍。這也是王楚欽繼2025年後，再奪亞洲杯男單冠軍。

王楚欽擊敗張本智和後霸氣慶祝，他先是仰天大吼一聲，接著用雙手指向自己球衣後的「CHINA」，再指著球衣上自己的名字，並用手指著在場邊的教練王皓，和教練激情互動。此時，各社群平台上一片狂歡，網民紛紛留言：「這是民族復仇之戰」，「活捉張本」，「打倒日本軍國主義」，與以往兩人對決時只關注賽事的氛圍大不相同。

有網民說，中國軍網在賽前發布的警惕日本軍國主義文章，罕見點名了張本智和，明確指出他曾在2024年8月參拜供奉東鄉平八郎的東鄉神社，這一時間點選擇頗具深意。許多網民跟進曬出張本智和參拜過日本靖國神社的照片，由於張本智和的父母都是中國背景，讓不少網民和球迷直呼「這是必須贏的升國旗奏國歌的比賽」。而不知張本智和是否因此有受到影響。

有自媒體指出，海口亞洲杯是王楚欽傷癒復出的首秀。賽前，醫療團隊曾反覆建議他保重身體，但他只回了一句話：「只要對手有他，我就必須上」。這個「他」被解讀指的就是張本智和。

張本智和在比賽中回球。(新華社)
張本智和在比賽中回球。(新華社)

王楚欽 日本 解放軍

上一則

沉寂52天 孫穎莎4：3亞洲杯首封后

延伸閱讀

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透
冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌

冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌
孫穎莎首奪乒乓球亞洲盃女單冠軍 王楚欽成功衛冕

孫穎莎首奪乒乓球亞洲盃女單冠軍 王楚欽成功衛冕
淫魔兼食人魔？網瘋傳艾普斯坦「吃嬰兒」

淫魔兼食人魔？網瘋傳艾普斯坦「吃嬰兒」

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F