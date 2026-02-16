我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

中客登瑞士山頂 巧遇峨眉山巨石 官方證實：定居10年了

中國新聞組／北京16日電
一位中國網友在瑞士瑞吉山旅遊時，意外發現一塊刻有「峨眉山」三字的巨石，隨即拍下分享。（取材自極目新聞）
一位中國網友在瑞士瑞吉山旅遊時，意外發現一塊刻有「峨眉山」三字的巨石，隨即拍下分享。（取材自極目新聞）

瑞士的巍峨高山之巔，一塊刻著「峨眉山」的巨石突然映入眼簾，來自中國的遊客，日前記錄下在「瑞吉山遇到峨眉山」的奇景。網友評論「這也太浪漫了」，還有網友介紹「在峨眉山也有一塊『瑞吉山』石頭，像是交換禮物」。其實，這塊刻有「峨眉山」三個大字的巨石，靜靜矗立於瑞士瑞吉山的雲海之中，已經超過十年了。這塊「遠行的石頭」背後，連接的是一段跨國情誼。

綜合川觀新聞、央視網報導，峨眉山景區管委會有關負責人表示：瑞士瑞吉山頂上的「峨眉山」石是真的，峨眉山金頂上確實也有一塊「瑞吉山」石，兩山交換的石頭在異地已經「穩坐」十年了。

每年約有650萬中外遊客登臨峨眉山，當他們在峨眉山金頂見到這塊來自瑞士的山石時，也常會好奇它緣何現身於此。看過說明牌的講解，知曉兩山兩石的淵源後，不少人都會在此拍照留念。

據了解，2009年，峨眉山與瑞士的瑞吉山因山形相似締結為姊妹山。為進一步加強兩地旅遊文化交流合作，雙方商定互贈兩座名山的形像石於兩座山頂峰。

峨眉山和瑞吉山兩地相距8000餘公里，龐大的石頭是怎麼飄洋過海的呢？上述負責人介紹，2014年9月29日，峨眉山景區選了一塊年齡超2.6億歲的「峨眉山玄武岩」，從四川陸運到上海，再從上海轉海運前往瑞士，2015年7月31日落戶瑞吉庫爾姆頂峰。石頭上除了中文「峨眉山」三個字，還有英文標注：Mt. Emei，China。

這塊石頭是峨眉山最具代表性的玄武岩，高2.6米，最寬處1.5米，最厚處1.5米，重8.05噸。 採自峨眉山海拔840公尺的峨眉河道裡，屬晚二疊世早期，由發生在2.6億年前的火山噴發所致，因在峨眉山最具代表性，所以被命名為「峨眉山玄武岩」。此類石頭也分布於川西、雲南、黔西及西藏昌都。

就在峨眉山石啟程出發瑞士的同一天，「瑞吉山石」正式落腳峨眉山金頂。資料記載，目前坐落於金頂的瑞吉山石屬泥礫岩，形成於2500萬至3000萬年前，高2.75米，最長處1.4米，最寬處0.42米，體積1.04立方米，重2.6噸，採自瑞吉山的河道瀑布下。

「互贈『姻緣石』，不僅象徵著兩山之間的友好情誼，也為世界各地的遊客帶來些不一樣的旅遊體驗。」峨眉山景區管委會相關負責人這樣說。

矗立在瑞士瑞吉山頂的「峨眉山」石。（視頻截圖）
矗立在瑞士瑞吉山頂的「峨眉山」石。（視頻截圖）
落腳瑞士瑞吉山的峨眉山玄武岩。（取材自川觀新聞）
落腳瑞士瑞吉山的峨眉山玄武岩。（取材自川觀新聞）
峨眉山金頂的「瑞吉山石」。（取材自峨眉山景區管委會）
峨眉山金頂的「瑞吉山石」。（取材自峨眉山景區管委會）

世報陪您半世紀

瑞士 火山噴發

上一則

中對加拿大、英國公民免簽 2/17起實施至年底

下一則

AI領航… 中國累計建4.3萬智能工廠 樹立轉型標竿

延伸閱讀

趙薇女兒「小四月」罕露面 一頭金髮、機場穿搭成焦點

趙薇女兒「小四月」罕露面 一頭金髮、機場穿搭成焦點
旅遊／科莫湖畔 湖光山色佐餐

旅遊／科莫湖畔 湖光山色佐餐
冬奧／瑞士高山滑雪選手馮阿爾曼 摘本屆首金

冬奧／瑞士高山滑雪選手馮阿爾曼 摘本屆首金
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差