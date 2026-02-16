中客登瑞士山頂 巧遇峨眉山巨石 官方證實：定居10年了

一位中國網友在瑞士瑞吉山旅遊時，意外發現一塊刻有「峨眉山」三字的巨石，隨即拍下分享。（取材自極目新聞）

在瑞士 的巍峨高山之巔，一塊刻著「峨眉山」的巨石突然映入眼簾，來自中國的遊客，日前記錄下在「瑞吉山遇到峨眉山」的奇景。網友評論「這也太浪漫了」，還有網友介紹「在峨眉山也有一塊『瑞吉山』石頭，像是交換禮物」。其實，這塊刻有「峨眉山」三個大字的巨石，靜靜矗立於瑞士瑞吉山的雲海之中，已經超過十年了。這塊「遠行的石頭」背後，連接的是一段跨國情誼。

綜合川觀新聞、央視網報導，峨眉山景區管委會有關負責人表示：瑞士瑞吉山頂上的「峨眉山」石是真的，峨眉山金頂上確實也有一塊「瑞吉山」石，兩山交換的石頭在異地已經「穩坐」十年了。

每年約有650萬中外遊客登臨峨眉山，當他們在峨眉山金頂見到這塊來自瑞士的山石時，也常會好奇它緣何現身於此。看過說明牌的講解，知曉兩山兩石的淵源後，不少人都會在此拍照留念。

據了解，2009年，峨眉山與瑞士的瑞吉山因山形相似締結為姊妹山。為進一步加強兩地旅遊文化交流合作，雙方商定互贈兩座名山的形像石於兩座山頂峰。

峨眉山和瑞吉山兩地相距8000餘公里，龐大的石頭是怎麼飄洋過海的呢？上述負責人介紹，2014年9月29日，峨眉山景區選了一塊年齡超2.6億歲的「峨眉山玄武岩」，從四川陸運到上海，再從上海轉海運前往瑞士，2015年7月31日落戶瑞吉庫爾姆頂峰。石頭上除了中文「峨眉山」三個字，還有英文標注：Mt. Emei，China。

這塊石頭是峨眉山最具代表性的玄武岩，高2.6米，最寬處1.5米，最厚處1.5米，重8.05噸。 採自峨眉山海拔840公尺的峨眉河道裡，屬晚二疊世早期，由發生在2.6億年前的火山噴發 所致，因在峨眉山最具代表性，所以被命名為「峨眉山玄武岩」。此類石頭也分布於川西、雲南、黔西及西藏昌都。

就在峨眉山石啟程出發瑞士的同一天，「瑞吉山石」正式落腳峨眉山金頂。資料記載，目前坐落於金頂的瑞吉山石屬泥礫岩，形成於2500萬至3000萬年前，高2.75米，最長處1.4米，最寬處0.42米，體積1.04立方米，重2.6噸，採自瑞吉山的河道瀑布下。