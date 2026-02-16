江浙滬標配…竹褲架突翻紅 賣快30年評價兩極

我的頻道

中國新聞組／杭州16日電
日前，一個看似平平無奇的「老物件」在社交平台上翻紅了。這個由兩根竹條交叉固定而成的竹製十字褲架，不少江浙滬網友都懷有深厚感情。有網友是它的忠實粉絲，「搬家的時候唯一帶走的就是這玩意」、「從小用到大的童年記憶，蠻好用的」。也有網友吐槽它的「反人類設計」，「要麼解不開，要麼夾到手，要麼晾著晾著夾子掉一個，剩下三個受力不均，褲子直接歪掉。」還有人抱怨它的顏值，「我家陽台裝了風吊椅，掛竹褲架上去，瞬間從網紅陽台變成老家後院。」

潮新聞報導，在這場討論中，也有網友好奇：這款竹褲架是不是真的只有在江浙滬才能見到？

杭州錢江服裝小商品市場一樓的日用百貨檔口處，有一家敏紅百貨。小店面積不大，各式商品見縫插針地掛滿了每一個角落，在店鋪醒目的位置，整齊地陳列著一排排竹製十字褲架。

老闆厲先生經營這家店28年，對竹製十字褲架的來龍去脈很了解：「我當初開店的時候這款就在賣了，快30年了。」

厲先生一邊拿起竹褲架，一邊驕傲地說：「這架子可不是隨便找根竹子就能做的，得用浙江的毛竹，尤其是湖州安吉、麗水的毛竹，粗、纖維密、韌性足，做成架子不容易變形，用個五六年都不會斷。北方一般沒有這種毛竹材料，自然少見。」

在厲老闆的店裡，15元人民幣能買一捆5個竹製十字衣架，平均算下來每個3塊錢，這麼多年都沒怎麼漲過價。厲老闆有一位東北老客，幾乎每年都要專程來他這裡進貨。「他說當地買不到這麼結實好用的竹褲架。」除了外地來批發的老客，目前主要客源還是以本地居民為主。

電商平台的數據也印證了這一地域特色。在電商平台搜索發現，銷量靠前的竹製十字褲架店鋪，產地幾乎集中在浙江金華、麗水兩地。

線上和線下價格差異並不大。店鋪客服說，為防止江浙滬雨水多潮濕發黴的問題，目前的竹製衣架都經過高溫碳化，不會再輕易發黴。

在現代化家電普及的今天，為何竹製十字褲架依然備受青睞？一位網友道出了心聲：「它不只是個晾褲子的架子，還是小時候的記憶。現在住了新房，家裡雖然有烘乾機，但我還是習慣掛幾個竹褲架，感覺又回到了在外婆家住的時候。」此外，走在一些老小區的巷弄裡，家家戶戶的陽台上依然可見竹製十字褲架的身影。

「竹褲架」突然翻紅。（取材自潮新聞）
「竹褲架」突然翻紅。（取材自潮新聞）

