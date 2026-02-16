我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

新疆戈壁「為人民服務」地標遭蹂躪 博主運20噸砂石填平

中國新聞組／北京16日電
UP主要求「吉林一號」衛星拍攝的最新照片，修復前後的變化。（取材自觀察者網）
UP主要求「吉林一號」衛星拍攝的最新照片，修復前後的變化。（取材自觀察者網）

日前，新疆哈密景點「為人民服務」的巨幅標語突然又紅了。一位博主「略靠譜旅社」深入新疆戈壁，並用無人機拍下了「為人民服務」這處極具歷史意義的奇觀。但在影片中，許多網民注意到，在這處標語的附近，居然留下了不少被破壞的痕跡，甚至已經侵入了標語之間。據網友爆料，這是某些「越野愛好者」在標語旁玩漂移，留下的車轍印。由於戈壁灘土質堅硬，這些車轍印即使經年累月，也依舊沒有消散。

綜合媒體報導，這一處「為人民服務」 、「只爭朝夕」等巨型標語，這是1960年代解放軍官兵為解決飛行訓練中缺乏地面參照物的問題而缺乏地面參照物的刻痕。

1967年，解放軍第八航空學校在新疆和田駱駝圈機場正式成立，為空軍培養飛行學員。在訓練過程中，學校發現駱駝圈機場地處茫茫的戈壁灘，周圍荒無人煙，也沒有任何的標記。而當時，解放軍的初級教練機在技術上還很落後，缺少導航設備，新手飛行員很容易在戈壁灘上迷航。

為解決問題，八航校二團領航主任季臣業提出一個方案：沒有地標，就自己創造地標，透過在地面上設置巨幅標語，來給飛行員引導方向。

戈壁灘的地形相當特殊，地表上覆蓋著一層黑色的戈壁石，下方則是堅硬的黃色土壤。這樣的地形即使歷經上百年，也不會有太大的改變。在確定標語內容和建造位置後，有書法功底的季臣業親自繪製了字樣，並在戈壁灘上畫出字的輪廓。隨後戰友們再動手將輪廓內的戈壁石移走，緊密排布在字的輪廓上。就這樣，經過了八航校幾十名官兵幾個月的奮戰，這五處巨型標語終於建成了。

這麼有時代意義的標語「受傷了」，不少網民質問這個傷疤是誰造成的？有網友發現，小紅書平台名為「新疆平頭哥旅遊越野帶隊」的帳號曾發布視頻，自曝在「為人民服務」 標語本體及週邊肆意漂移，留下密集的車轍印。

隨後，UP主「略靠譜旅社」自費購買了同款黑石料，志願展開了去除車轍印，修復標語的工作。經過近半個月的努力，投入了20噸砂石後，他終於填平了這些難看的車轍印，修復了標語的本來面目，此舉也引來了官媒的肯定。

UP主在修復車轍印。（取材自觀察者網）
UP主在修復車轍印。（取材自觀察者網）
標語旁邊出現很多越野車漂移出來的車轍印。（取材自觀察者網）
標語旁邊出現很多越野車漂移出來的車轍印。（取材自觀察者網）

世報陪您半世紀

新疆 解放軍 無人機

上一則

完整供應鏈… 成都孵化新創 18家「獨角獸企業」從這裡畢業

下一則

挺AI獨行俠 深圳培育千家「1人公司」將建成10個大型OPC社區

延伸閱讀

央視：解放軍老將表態 團結習核心

央視：解放軍老將表態 團結習核心
客廳變科幻實驗室 長沙博主為兒打造「機器人玩具」毛寧點讚

客廳變科幻實驗室 長沙博主為兒打造「機器人玩具」毛寧點讚
德國大師賽冠軍獎杯「撞臉」新疆果盤？網友紛紛喊眼熟

德國大師賽冠軍獎杯「撞臉」新疆果盤？網友紛紛喊眼熟
闖牧民羊圈…新疆雪豹襲擊滑雪遊客後 咬死35隻羊被捕

闖牧民羊圈…新疆雪豹襲擊滑雪遊客後 咬死35隻羊被捕

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差