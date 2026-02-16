新疆戈壁「為人民服務」地標遭蹂躪 博主運20噸砂石填平

UP主要求「吉林一號」衛星拍攝的最新照片，修復前後的變化。（取材自觀察者網）

日前，新疆 哈密景點「為人民服務」的巨幅標語突然又紅了。一位博主「略靠譜旅社」深入新疆戈壁，並用無人機 拍下了「為人民服務」這處極具歷史意義的奇觀。但在影片中，許多網民注意到，在這處標語的附近，居然留下了不少被破壞的痕跡，甚至已經侵入了標語之間。據網友爆料，這是某些「越野愛好者」在標語旁玩漂移，留下的車轍印。由於戈壁灘土質堅硬，這些車轍印即使經年累月，也依舊沒有消散。

綜合媒體報導，這一處「為人民服務」 、「只爭朝夕」等巨型標語，這是1960年代解放軍 官兵為解決飛行訓練中缺乏地面參照物的問題而缺乏地面參照物的刻痕。

1967年，解放軍第八航空學校在新疆和田駱駝圈機場正式成立，為空軍培養飛行學員。在訓練過程中，學校發現駱駝圈機場地處茫茫的戈壁灘，周圍荒無人煙，也沒有任何的標記。而當時，解放軍的初級教練機在技術上還很落後，缺少導航設備，新手飛行員很容易在戈壁灘上迷航。

為解決問題，八航校二團領航主任季臣業提出一個方案：沒有地標，就自己創造地標，透過在地面上設置巨幅標語，來給飛行員引導方向。

戈壁灘的地形相當特殊，地表上覆蓋著一層黑色的戈壁石，下方則是堅硬的黃色土壤。這樣的地形即使歷經上百年，也不會有太大的改變。在確定標語內容和建造位置後，有書法功底的季臣業親自繪製了字樣，並在戈壁灘上畫出字的輪廓。隨後戰友們再動手將輪廓內的戈壁石移走，緊密排布在字的輪廓上。就這樣，經過了八航校幾十名官兵幾個月的奮戰，這五處巨型標語終於建成了。

這麼有時代意義的標語「受傷了」，不少網民質問這個傷疤是誰造成的？有網友發現，小紅書平台名為「新疆平頭哥旅遊越野帶隊」的帳號曾發布視頻，自曝在「為人民服務」 標語本體及週邊肆意漂移，留下密集的車轍印。