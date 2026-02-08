「214」瘋結婚登記 深圳、珠海、成都等多地一號難求

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
2月14日，成為中國多地年輕人結婚登記預約的熱門日期。此為示意圖。(取材自上觀新聞)
2月14日，成為中國多地年輕人結婚登記預約的熱門日期。此為示意圖。(取材自上觀新聞)

2月14日，被年輕人視為充滿浪漫和愛意的日子，也成為中國多地年輕人結婚登記預約的熱門日期。今年2月14日是婚姻登記實現「全國通辦」後的首個情人節，又恰巧在過年前，結婚登記預約也十分火爆。深圳、珠海、汕頭、成都等多地「214」結婚登記，一號難求。

上觀新聞報導，根據深圳發布6日消息，2月14日當天，深圳各區婚姻登記處線上名額已全部約滿。消息顯示，廣東民政婚姻登記網上預約系統規定，網上預約須提前一天預約，可預約15天內的號源。1月31日放號後，不少搶到2月14日號的網友在社交平台上分享喜悅，有網友表示，「太難搶了，三個人一起蹲點搶才搶到」。

第一財經報導，7日查詢廣東民政婚姻登記網上預約系統發現，14日當天，珠海和汕頭的結婚登記也已經全部約滿。

據成都發布5日消息，四川省婚姻登記網上預約系統顯示，成都多個區域的結婚登記服務點在14日的預約名額已滿。包括四川天府新區、成都高新區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區。

在江蘇，根據當地媒體報道，多地14日的線上預約名額已經被約滿。其中，常州各大婚姻登記處14日線上預約名額已被約滿；宿遷多個結婚登記點在14日的結婚登記預約同樣火爆：沭陽縣、泗陽縣民政局婚姻登記處14日當天線上預約名額已全部約滿。截至6日下午3點，江蘇已有5164對情侶預約情人節領證，2026年江蘇第一波婚姻登記小高峰將至。

近年來，中國大力提倡適齡婚育，構建、完善全社會的婚育支持體系。其中，婚姻登記的便利度大幅提升。2025年5月10日起，新修訂的婚姻登記條例實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再需要戶口本，婚姻登記全國各地通辦。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析說，婚姻登記全國通辦後，對於居住在非戶籍地的人們來說，可以在一定程度上降低經濟成本和時間成本，進一步提升人們的幸福感。

