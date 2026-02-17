35年花百萬收藏萬枚 成都男想建熊貓徽章博物館

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
袁龍軍和他打造的熊貓徽章牆。(取材自華西都市報)
袁龍軍和他打造的熊貓徽章牆。(取材自華西都市報)

當北京亞運會吉祥物熊貓盼盼1990年第一次出現在電視屏幕上時，還是少年的袁龍軍被深深吸引。從那時起，他開始了一段長達35年的收藏之旅，收集世界各地的熊貓徽章。

華西都市報報導，如今袁龍軍已經收藏了上萬枚熊貓徽章，花費超過百萬元。這些徽章來自全球17個國家和地區，時間橫跨85年，最早的一枚可以追溯到1940年。袁龍軍最大的心願，是在成都建立中國第一個熊貓徽章博物館，讓更多人透過這些小小的徽章，了解熊貓文化魅力。

「第一次看到熊貓盼盼時非常激動，非常喜歡。」回憶起35年前的那個瞬間，袁龍軍充滿了懷念。

1990年，北京亞運會選擇熊貓作為吉祥物，這是新中國成立後，熊貓第一次以如此重要身分出現在國際體育賽事。袁龍軍從小就喜歡美術和動漫，看到憨態可掬的熊貓盼盼，覺得特別親切。

從那時起，袁龍軍開始收集與熊貓相關的各種物品，包括畫片、菸盒、徽章等。漸漸地，徽章因精巧設計和豐富的文化內涵，成為他主要收藏對象，「每到一個城市，或者到一個國家，我就會去尋找不同的熊貓題材徽章」。

35年來，袁龍軍這個愛好從未間斷，收藏從最初的幾枚，到如今上萬枚，按如今價值計算，他在收藏上的花費已超過百萬人民幣。

袁龍軍收藏的徽章中，每一枚都有獨特故事。最早一枚熊貓瑪瑙徽章製作於1940年左右，距今有85年歷史；1950年代的銀絲琺琅彩嵌熊貓徽章，眼睛部分使用了真正的寶石；2008年的一枚徽章讓袁龍軍格外自豪，那是華西都市報在北京奧運會期間製作的「奧運看我的」熊貓徽章。

在去年8月的成都世運會期間，袁龍軍又收集了上百枚相關徽章，包括來自烏克蘭、以色列等國家代表隊的熊貓徽章，「上萬枚徽章來自17個國家，包括美國、德國、加拿大、日本、西班牙、巴西、馬來西亞等。全世界有很多國家都喜歡熊貓，都把中國看作熊貓的故鄉。」袁龍軍說。

如今，袁龍軍用4104枚精選徽章在成都打造了一面獲得「大世界金氏之最」認證的熊貓徽章牆，但這只是開始，「我問過專家，中國有沒有徽章博物館？他們說沒有，那就更沒有熊貓徽章博物館了。」袁龍軍的夢想很明確，在成都建立中國第一個熊貓徽章博物館。

奧運 烏克蘭 德國

