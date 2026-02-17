50年來隨叫隨到 鄉村醫師晉懷花 守住深山生命線

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
晉懷花提著藥箱到村民家出診。(取材自新京報)
晉懷花提著藥箱到村民家出診。(取材自新京報)

她是「大山裡的120(急救電話)」，一年365天，一天24小時，隨叫隨到，從死神手中搶奪生命；從「小花阿姨」到「晉阿姨」、「晉奶奶」，鄉村醫師晉懷花的大半輩子都繞著村子打轉，走過10萬餘公里山路，用壞了6個藥箱。村民說，「有晉大夫在，我們就安心。」

新京報報導，北京市房山區平峪村一間只有20平方米的衛生室，是69歲晉懷花的「陣地」，她是平峪村唯一的鄉村醫師。

1974年，17歲的晉懷花初中畢業，在村小代課僅一年，就因村裡缺醫少藥，由大隊推薦到十渡衛生院學習。 「記得第一次跟著老師出診，看到一名老人疼得在炕上打滾，家裡卻連一片止痛藥都沒有。要是村裡有個醫師就好了」，這個念頭在她心裡扎了根。

23歲，晉懷花拿到北京市首批「赤腳醫師證書」，此時鎮衛生院向她拋來橄欖枝，「來鎮裡，你能有更好發展」，但她望著家鄉貧瘠的大山、破舊的醫療室和村民期盼的，眼神毅然選擇留下。

這一留就是50個春秋，晉懷花把自己種進了大山。她背著藥箱，走過陡峭山路，蹚過冰冷的拒馬河，挨家挨戶登記村民的健康狀況，把每一個人的病史都記在心裡。

在平峪村村民心中，晉懷花是隨叫隨到的「生命120」。無論白天黑夜，無論颳風下雨，只要村民有需要，她總會第一時間趕到。有一年夏季，拒馬河水大漲，大沙地一名產婦即將分娩。大沙地離村中心有十里地，要經過三座橋，但當時橋已被大水沖毀，只能鑽兩座山洞，再渡過一條河。情況緊急，村民用簍子把她送過河。她把產包和藥箱緊緊綁在簍子裡，怕水一沖，就把最重要的工具帶走。一路上河水湍急，她咬緊牙拉住簍繩，一步一步在水裡摸索前行。冰冷的水壓得她幾乎喘不過氣來，但腦子裡一直想著兩個字「趕快」。還好有驚無險，最後孕婦順利產下一名女嬰，母女平安。

這樣的「生死極速」，她經歷過30餘次：農藥中毒的村民、難產的孕婦、高熱驚厥的孩子…每一次，都不乏與死神競速的驚心動魄。

晉懷花知道村裡的困難群眾生活不易，仔細看，就會發現在村衛生室的記帳本上，密密麻麻記著300多筆「減免」紀錄：孤寡老人王奶奶的降壓藥費全免，殘疾村民晉大哥的診療費打五折，留守兒童的退藥留守書按片算錢」。對於村裡的224名殘障人士、310名慢性病患者，她更是格外上心，每月都會上門隨訪，幫他們測血壓、調藥方，有時還會自掏腰包為他們墊付藥費。

晉懷花(左)在村民家為老人診脈。(取材自新京報)
晉懷花(左)在村民家為老人診脈。(取材自新京報)

