60年收藏10萬份報紙 集報大王李鐵光把家變成博物館

中國新聞組／北京17日電
去年7月，在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」報展上，李鐵光在介紹他收藏的報紙。(取材自新京報)
去年7月，在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」報展上，李鐵光在介紹他收藏的報紙。(取材自新京報)

60平方米的小屋，空氣中飄散著油墨與紙張特有的氣息。79歲的李鐵光弓著背，正細細擦拭著封裝好的報紙。這間小屋不僅是他生活的地方，更是一座珍貴的「報紙博物館」。在這裡，除了一些必備的生活用品外，目光所及全都是報紙。

李鐵光收藏的「新京報」創刊號。(取材自新京報)
李鐵光收藏的「新京報」創刊號。(取材自新京報)

新京報報導，這位被稱為「集報大王」的老人，用60餘年的時間，收藏了3萬多款、10萬多份報紙。從民國號外到奧運特刊，從記錄原子彈爆炸的「人民日報」號外到報導神舟飛天的特刊，再到金屬報、絲綢報、3D報等上百種珍貴「異形報」，每一份都是時代的切片。

2000年初，這間特殊的「博物館」無償向公眾敞開大門。此後，李鐵光帶著他的報紙走進北京的街道、學校、展覽館，舉辦了上百場公益報展，讓老報紙裡的故事走到更多人面前。　

李鐵光對報紙的癡迷，要從60多年前說起。1955年，在北京一所小學的教室裡，不滿10歲的李鐵光正傳閱著全班唯一一份「中國少年報」。手指一個字一個字划過紙面，報紙上那些新奇的故事，讓他讀得津津有味。等到班裡同學都讀了個遍，李鐵光找到老師，提出想留下這份報紙。老師點頭同意，他開心得不得了。「小時候條件不好，得到一份報紙並不容易。」放學後，李鐵光把報紙整整齊齊折好，收進書包。

這張「中國少年報」成了李鐵光收集的第一張報紙。後來上初中，正趕上三年困難時期。為了補貼家用，他向街道申請，每天放學後上街賣「北京晚報」，一份報紙賺2分錢。有時遇上颳風下雨，剩下幾份沒賣出去，他就把沒賣完的報紙展平，一一收藏起來。

李鐵光至今還記得，1964年的一天，17歲的他正在家裡吃飯，突然聽到街上有人喊：「號外！號外！中國爆炸原子彈了！」他扔下飯碗就往外跑，追著送報車的鈴聲一路跑到東四，終於搶到一份「人民日報」號外。那天夜裡，他藉著煤油燈的光亮，反覆讀著那份報紙，激動得睡不著。如今，那份報紙仍被他小心塑封保存，放在報櫃最顯眼的位置。

為了集報，李鐵光還幹過不少「傻事」。有一次，妻子讓他去買條魚。他走到菜市場，發現魚攤上墊著一張「永久報」，那正是自己尋覓多年的版本。他急忙上前，拉住魚攤老闆的手：「老闆，這張報紙能給我嗎？我給您錢。」老闆愣了一下，把粘著魚鱗的報紙遞給他。李鐵光如獲至寶，小心翼翼地把報紙揣進懷裡，一路小跑回家。妻子問他：「魚呢？」他才一拍腦袋：「哎呀，光顧著報紙，把魚忘了。」

時間一晃60幾年，如今再走進李鐵光的家，仿佛走進一間報紙檔案館。一排排按照主題精心分類的報紙裝在特製的櫃子裡，「抗日戰爭報」、「全國人大報」、「兩彈一星報紙」、「奧運特刊」……10萬餘份報紙標籤清晰，排列有序。

在所有的收藏中，李鐵光最引以為傲的是那套208米長的「奧運長卷」。2008年奧運會期間，全家總動員，他和老伴每天去北京站等「北京晚報」的奧運號外，大女兒和女婿守在天安門，小女兒和女婿守在西單，「我們要確保萬無一失，把所有的奧運號外都收集齊」。

奧運會結束後，全家七口人擠在不足60平方米的屋子裡，花了整整一個星期，把所有奧運相關報紙粘貼成寬1米、長208米的長卷。展開長卷，就像展開整個奧運歷史。

再後來，人們再提起李鐵光，都喊他「集報大王」，身邊的朋友笑他「傻」，李鐵光毫不在意，在他看來，「收藏報紙，就是收藏歷史，報紙是歷史最好的教科書」。

李鐵光將報紙分類收藏。(取材自新京報)
李鐵光將報紙分類收藏。(取材自新京報)

