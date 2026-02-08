我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

視障女從廣州回武漢 14陌生人接力護送 她一路說97次謝謝

中國新聞組／北京8日電
火車站工作人員引導李怡瑾上車。(取材自新華每日電訊)
春運期間，一段視障學生獨自返鄉的紀錄影片近日在網路上引發廣泛關注。就讀山東濱州醫學院大四的視障學生李怡瑾，日前從廣州實習地返回武漢家中，全程以第一視角記錄旅程。影片顯示，從出發到抵達過程中，至少有14名陌生人主動提供協助，形成一場跨城市的「接力護送」，而她一路共說了97次「謝謝」，令許多網友動容。

新華每日電訊報導，李怡瑾1月26日從廣州白雲站搭乘高鐵返鄉。抵達車站時，計程車司機發現下車點距離進站口尚有一段距離，便主動聯繫現場員警協助，員警隨即接過行李並陪同她前往入口。進入安檢區後，工作人員看到她使用導盲杖，立即移開安檢踏台，減少通行障礙，而提前預約的重點旅客服務人員也早已在現場等候，引導她順利上車並安排座位。

武漢地鐵工作人員接力幫助李怡瑾下車出站。(取材自新華每日電訊)
旅途中，其他乘客也默默伸出援手。前排乘客主動調整座椅騰出空間，鄰座旅客協助安放行李，當耳機掉落時亦立即幫忙拾起交回。列車抵達武漢站後，鐵路工作人員已在車門口等候，陪同她出站並與地鐵人員完成交接，後續再由地鐵站務人員一路引導至轉乘站，最終安全交到前來接站的父親手中。

火車站工作人員引導李怡瑾上車。(取材自新華每日電訊)
這段跨越廣州與武漢的返鄉旅程，被網友形容為「無縫接力」，許多人留言表示，影片中看似平凡的細節，展現了社會日常卻真實的善意，也讓人深受感動。

李怡瑾表示，自己在旅途中其實未察覺許多默默發生的協助，是看到網友留言後才知道更多細節，因此特別將影片分享，希望在新年期間傳遞一份溫暖，感謝每一位曾伸出援手的陌生人，「是大家讓我每一步都走得更安心」。

自幼失明的李怡瑾，從特殊教育學校一路升學，目前正準備醫師資格考試。她表示，個人的成長除了努力，也離不開社會制度與科技支持，包括無障礙叫車服務、手機螢幕朗讀功能以及各種輔助科技，都讓視障者能更自主地生活。她也強調，困難始終存在，但解決方法往往比困難更多，希望未來能以自身專業回饋社會。

不少網友在觀看影片後留言指出，真正打動人心的並非宏大的情節，而是日常生活中一個個不經意的善意，「微小的幫助，卻能照亮他人的整段旅程」。

