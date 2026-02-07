當AI大戰燒向奶茶店：「爆單」從早到晚、小票在地上圍2圈

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
阿里千問「春節AI大戰」6日首仗開打，瞄準了用戶拉新送奶茶免單紅包。（取材自第一財經）

當「AI大戰」戰火燒到奶茶，爆單、臨時閉店、等不到的外賣、奶茶店裡超多訂單小票再度上演。阿里千問「春節AI大戰」6日首仗開打，瞄準了用戶拉新送奶茶免單紅包，在人民幣30億元（約4.3億美元）的豪橫攻勢下，千問反超元寶、豆包，登頂蘋果應用商店榜首。

第一財經走訪多個不同商圈的奶茶店，有店員說，最忙碌時，「打出的小票在地上圍成了兩圈。」

忙壞了的奶茶店，將「AI大戰」的戰火具象化，突襲的阿里千問收穫了超千萬訂單，這關係著騰訊、字節、百度等巨頭們的AI戰局，同時也牽動著美團的神經。

據報導，一杯定價不高的奶茶，剛好卡在消費者「隨手一試」的心理門檻上，又自帶強烈的社交分享屬性，屢次成為巨頭們可控成本、高效率撬動海量用戶參與的重要載體。千問「撒幣」帶來了奶茶店低價訂單的激增，奶茶店「爆單」從早到晚。

千問撬動了大批用戶首次體驗AI購物。千問官方發布的數據顯示，上線後9個小時，「春節30億免單」活動帶來了用戶在千問App上的AI訂單突破1000萬單，6日用戶對千問App說了3000多萬次「幫我買」。千問App春節計畫負責人鄭嗣壽表示，用戶體驗AI購物的熱情遠超團隊想像，目前千問持續擴容。

6日上午9時左右，已有部分用戶對記者反饋，千問在全國多個地區出現小範圍系統故障，頁面信息顯示「系統開小差了，稍後再試吧」，千問隨後回應稱「正在緊急加資源」。不到上午11時，一位深圳的淘寶閃購外賣員便表示，他已經送了20多單外賣，「奶茶店都爆單了」。

報導指出，店員們對突如其來的「爆單」普遍感到意外。一位店員表示，25元的優惠力度甚至比去年夏天的外賣大戰還要大，「我也納悶，今天怎麼這麼多便宜的單。」

對於這次奶茶活動誰來買單的問題，店員並不清楚，但認為應該是平台承擔更多。對此，第一財經從阿里內部確認，本次奶茶活動的補貼均由千問買單，不涉及商家額外補貼。

「奶茶」再度成為平台爭奪用戶流量的武器，阿里成絕對主角的同時，先前打擂台的美團似乎也不甘隱身。有用戶表示，6日在朋友圈看到美團發放18元超大額紅包的推廣，美團也正在刷存在感。對此第一財經詢問美團，截至發稿未獲得回應。

在千問的奶茶攻勢中，這個答案關乎著「AI大戰」的戰局，也關係著外賣乃至電商等更多場景的玩家競爭。

店員們對突如其來的「爆單」普遍感到意外。（取材自第一財經）
AI 春節 App

以心意代替重金：貴州多地抵制喬遷、升學「非必要酒席」

粵車南下半年內擴至粵其他城市 港爭取粵港澳商用車駕照互認

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

