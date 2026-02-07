真十八銅人？ 機器人上少林寺學功夫架勢足 原來是拍春晚

機器人上少林寺學功夫。（取材自大河報）

近日，機器人上少林寺 學功夫且打得有模有樣的視頻引發熱議，這些機器人功夫看來架勢十足，但一個騰空動作後倒了好幾個。網友笑說，原來少林寺十八銅人是真的。‌‌

網上熱傳的「機器人上少林」視頻，其實是2026年河南 春晚的節目拍攝現場。這並非景區常規表演，而是春晚節目組籌備了約半個月，專程前往嵩山少林寺取景拍攝的。

大河報報導，視頻中，多個機器人做出打拳、踢腿、紮馬步的動作，行雲流水，有模有樣，與身旁武僧共同演繹一場硬核武俠風。這段傳統武學與現代科技同框的畫面，網友熱議，「以後科幻片的情景會成為現實」、「千年古剎和科技的完美結合」、「以後闖銅人巷就是真的鐵疙瘩了」。

機器人上少林寺學功夫。（視頻截圖）

但也有不少人生出疑問：這些視頻真實嗎？機器人是不是真的在「學習」中國功夫？如果是在少林寺，是不是意味著少林寺將開啟常態化的「人機互動」武術表演？

針對網友關心的話題，少林寺景區工作人員5日回應稱，網上流傳的視頻內容屬實，但並非日常演出項目，該場景實為春晚節目拍攝需要。被問及未來是否會考 慮將此類表演納入日常（表演）項目時，景區工作人員表示，目前並無這樣的計畫。