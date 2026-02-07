我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

真十八銅人？ 機器人上少林寺學功夫架勢足 原來是拍春晚

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
機器人上少林寺學功夫。（取材自大河報）
機器人上少林寺學功夫。（取材自大河報）

近日，機器人上少林寺學功夫且打得有模有樣的視頻引發熱議，這些機器人功夫看來架勢十足，但一個騰空動作後倒了好幾個。網友笑說，原來少林寺十八銅人是真的。‌‌

網上熱傳的「機器人上少林」視頻，其實是2026年河南春晚的節目拍攝現場。這並非景區常規表演，而是春晚節目組籌備了約半個月，專程前往嵩山少林寺取景拍攝的。

大河報報導，視頻中，多個機器人做出打拳、踢腿、紮馬步的動作，行雲流水，有模有樣，與身旁武僧共同演繹一場硬核武俠風。這段傳統武學與現代科技同框的畫面，網友熱議，「以後科幻片的情景會成為現實」、「千年古剎和科技的完美結合」、「以後闖銅人巷就是真的鐵疙瘩了」。

機器人上少林寺學功夫。（視頻截圖）
機器人上少林寺學功夫。（視頻截圖）

但也有不少人生出疑問：這些視頻真實嗎？機器人是不是真的在「學習」中國功夫？如果是在少林寺，是不是意味著少林寺將開啟常態化的「人機互動」武術表演？

針對網友關心的話題，少林寺景區工作人員5日回應稱，網上流傳的視頻內容屬實，但並非日常演出項目，該場景實為春晚節目拍攝需要。被問及未來是否會考慮將此類表演納入日常（表演）項目時，景區工作人員表示，目前並無這樣的計畫。

據悉，「十八銅人」是中國武俠文化中相當知名的虛構少林寺守護者團體，構想源自「十八羅漢」，在武俠傳說中，被描述為全身如銅鑄、武功高強的武僧，把守「銅人巷」或「銅人陣」，是少林弟子下山或外人闖關時必須通過的考驗。

一個騰空動作後倒了好幾個。（視頻截圖）
一個騰空動作後倒了好幾個。（視頻截圖）

少林寺 河南 會考

上一則

西藏官媒罕見發文提達賴：美「淫魔」文件他出現169次

下一則

廣東一公司年會整蠱 抽中萬元手機變瓷磚 輿論炸鍋：耍人

延伸閱讀

連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議

連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議
王一博春晚彩排轟動全網 「像孫悟空出山」

王一博春晚彩排轟動全網 「像孫悟空出山」
央視馬年春晚第3次聯排 劉濤、李現、蘇有朋都來了

央視馬年春晚第3次聯排 劉濤、李現、蘇有朋都來了
央視馬年春晚第3次大聯排 李現紅西裝搶鏡 劉濤也來了

央視馬年春晚第3次大聯排 李現紅西裝搶鏡 劉濤也來了

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買