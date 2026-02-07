我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

近日執行死刑 緬北白家首犯當庭懺悔 向中國人民道歉

中國新聞組／北京7日電
白應蒼當庭懺悔視頻曝光：想向中國人民道歉，我現在痛恨詐騙。（取材自觀察者網）
白應蒼當庭懺悔視頻曝光：想向中國人民道歉，我現在痛恨詐騙。（取材自觀察者網）

近日，深圳市中級人民法院依法對緬北白家犯罪集團首要分子白應蒼執行死刑。2月6日，「央視法治在線」視頻號曝光白應蒼當庭懺悔視頻。

據「央視法治在線」消息，「守望公正·新時代推動法治進程2025年度十大案件」特別節目將於2月8日晚播出，緬北「四大家族」系列電詐案入圍「新時代推動法治進程2025年度十大案件」評選。

這段來自法庭現場的懺悔視頻發布後隨即引起廣泛關注。畫面中，白應蒼神情黯然、語氣沉重地說：「到現在我家也沒了，什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。」他多次重複提及「痛恨」二字，並坦承自己曾組織電信網路詐騙，並參與毒品製造、綁架、開設賭場等嚴重犯罪活動。

「我痛恨自己的無知，痛恨自己的愚蠢，我痛恨自己無節制的貪欲和短淺的目光。」他坦言，在被引渡到中國接近兩年的時間裡，「終於不必再擔驚受怕，也終於不必再苦苦支撐自己厭惡卻無力改變的生活狀態。」在法庭上，他表示要代表全家向中國人民和中國政府致歉，「因為我們全家的行為給數萬的中國人民造成了傷害。真的對不起。」

紀錄片的鏡頭還記錄下緬北電詐園區「小黑屋」的一幕。在斑駁的牆壁上，有人用血淚寫下詩句「望牢外」，「正二三月菜花黃，心在牢房想爹娘。想妻想兒想家鄉，何日才能出牢房。」還有「救救我，我想回家」等怵目驚心的字跡，無不透露出被囚禁者深陷絕望的處境。

白應蒼的悔罪自白，背後是無數家庭的血淚；貪婪的盡頭，是自我的毀滅。廣東省深圳市中級人民法院此前通報，2025年11月4日對白家犯罪集團案作出一審判決，以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣及製造毒品、綁架、開設賭場等多項罪名，判處白所成、白應蒼、楊立強、胡小薑、陳廣益等五人死刑，並處相應附加刑。一審宣判後，主犯之一白所成因病死亡，其餘四人提出上訴。

2025年12月24日，廣東省高級人民法院開庭審理，依法裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。2026年2月2日，深圳市中級人民法院收到最高法簽發的刑事裁定書及執行死刑命令後，依法對白應蒼、楊立強、胡小薑、陳廣益四人執行死刑。

報導稱，白家犯罪集團長期盤踞緬北果敢地區，以所謂「家族企業」為掩護，大肆實施跨境電詐、毒品交易、人口販賣等有組織犯罪活動，嚴重危害中國公民人身財產安全和社會穩定。其操控的詐騙園區以暴力手段控制人員，強迫他人從事詐騙行為，受害者遍及全國多個省市，涉案金額巨大，社會影響極其惡劣。

詐騙 死刑

上一則

微信、抖音窮追猛打…快手深夜情色直播 遭罰1.19億

下一則

中英金融合作拍板 發布共識文件觸及監管、反洗錢等議題

延伸閱讀

中加關係解凍 中國最高法院推翻加拿大涉毒男子死刑判決

中加關係解凍 中國最高法院推翻加拿大涉毒男子死刑判決
中國2日對緬北電詐集團白家4人執行死刑

中國2日對緬北電詐集團白家4人執行死刑
涉殺聯合健保CEO 孟喬內2指控被撤銷 免除死刑

涉殺聯合健保CEO 孟喬內2指控被撤銷 免除死刑
越女富豪詐欺440億免死 向法官求情「柏金包留兒孫紀念」

越女富豪詐欺440億免死 向法官求情「柏金包留兒孫紀念」

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買