近日執行死刑 緬北白家首犯當庭懺悔 向中國人民道歉

白應蒼當庭懺悔視頻曝光：想向中國人民道歉，我現在痛恨詐騙。（取材自觀察者網）

近日，深圳市中級人民法院依法對緬北白家犯罪集團首要分子白應蒼執行死刑 。2月6日，「央視法治在線」視頻號曝光白應蒼當庭懺悔視頻。

據「央視法治在線」消息，「守望公正·新時代推動法治進程2025年度十大案件」特別節目將於2月8日晚播出，緬北「四大家族」系列電詐案入圍「新時代推動法治進程2025年度十大案件」評選。

這段來自法庭現場的懺悔視頻發布後隨即引起廣泛關注。畫面中，白應蒼神情黯然、語氣沉重地說：「到現在我家也沒了，什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙 不亞於任何一個人。」他多次重複提及「痛恨」二字，並坦承自己曾組織電信網路詐騙，並參與毒品製造、綁架、開設賭場等嚴重犯罪活動。

「我痛恨自己的無知，痛恨自己的愚蠢，我痛恨自己無節制的貪欲和短淺的目光。」他坦言，在被引渡到中國接近兩年的時間裡，「終於不必再擔驚受怕，也終於不必再苦苦支撐自己厭惡卻無力改變的生活狀態。」在法庭上，他表示要代表全家向中國人民和中國政府致歉，「因為我們全家的行為給數萬的中國人民造成了傷害。真的對不起。」

紀錄片的鏡頭還記錄下緬北電詐園區「小黑屋」的一幕。在斑駁的牆壁上，有人用血淚寫下詩句「望牢外」，「正二三月菜花黃，心在牢房想爹娘。想妻想兒想家鄉，何日才能出牢房。」還有「救救我，我想回家」等怵目驚心的字跡，無不透露出被囚禁者深陷絕望的處境。

白應蒼的悔罪自白，背後是無數家庭的血淚；貪婪的盡頭，是自我的毀滅。廣東省深圳市中級人民法院此前通報，2025年11月4日對白家犯罪集團案作出一審判決，以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣及製造毒品、綁架、開設賭場等多項罪名，判處白所成、白應蒼、楊立強、胡小薑、陳廣益等五人死刑，並處相應附加刑。一審宣判後，主犯之一白所成因病死亡，其餘四人提出上訴。

2025年12月24日，廣東省高級人民法院開庭審理，依法裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。2026年2月2日，深圳市中級人民法院收到最高法簽發的刑事裁定書及執行死刑命令後，依法對白應蒼、楊立強、胡小薑、陳廣益四人執行死刑。

報導稱，白家犯罪集團長期盤踞緬北果敢地區，以所謂「家族企業」為掩護，大肆實施跨境電詐、毒品交易、人口販賣等有組織犯罪活動，嚴重危害中國公民人身財產安全和社會穩定。其操控的詐騙園區以暴力手段控制人員，強迫他人從事詐騙行為，受害者遍及全國多個省市，涉案金額巨大，社會影響極其惡劣。