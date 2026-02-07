奶茶攻勢9小時破1000萬單 千問：今天累垮，求求明天再來

千問提示用戶可選購香飄飄奶茶。（取材自極目新聞）

在此次中國互聯網巨頭春節 紅包大戰中，昨正式上線的阿里千問App 「春節30億（人民幣，下同，約4.32億美元）大免單」，創下阿里史上春節活動投入最大，且玩法簡單直接又門檻低，用戶僅需支付0.01元即可點單奶茶，以致儘管遭到「微信刺客」封鏈及系統崩潰，「奶茶攻勢」仍使該活動上線僅9小時，訂單量就破1000萬單，火熱到讓千問官微也發文：「今天累垮了，求求明天再來」。阿里集團創辦人馬雲也在活動前現身，展現奪取AI 超級入口的決心。

據財聯社報導， 阿里千問App「春節30億大免單」昨正式上線，率先發起「奶茶攻勢」，該活動上線不到3小時，用戶已通過千問App下單超100萬單奶茶。據官方稱，千問App免單卡可在全國30多萬家奶茶店使用，活動期間，每位用戶可領取21張無門檻的25元免單卡，相當於525元，還有機會抽取價值1萬元的千問AI生活卡。活動頁面還顯示，第二波福利將於2月13日開啟，用戶可領取現金紅包，最高可得2888元。

昨天上午，多位用戶在社交媒體曬出用千問App下單的「第一杯AI奶茶」。根據用戶對比，在各家AI應用的紅包活動中，千問的玩法簡單直接且門檻低。不過，點奶茶免單活動的火爆導致千問App一度「崩了」，部分用戶打開活動頁面，發現頁面無法點擊或者出現卡頓，並顯示 「系統開小差了，稍後再試吧」。耗時近6小時才成功下單的李先生說，自己等了好久終於出現了可選購奶茶界面，結果千問提示他下單一款百貨商店售賣的「香飄飄奶茶」。

對此，千問App在官方微博帳號上表示：「免單送奶茶活動太火爆啦，我們正在緊急加資源，全力保障順暢，請大家稍稍等待」。

據了解，對千問甚至阿里集團來說，昨天的奶茶攻勢只是一個開始。千問App突破了傳統AI Agent只會聊天、娛樂和發紅包的局限，接入淘寶閃購、支付寶、淘寶、飛豬、高德等阿里生態場景，希望通過真金白銀的投入，培養用戶「有事找AI」的習慣，率先打響全民AI生活與AI購物的普及之戰。而馬雲也被拍到在活動前現身阿里全球總部的千問項目組區域，可見對此次商戰的重視。

到昨天下午4時46分，千問官方微博發布消息稱，活動上線僅9小時，「千問春節30億大免單」活動訂單量已超過1000萬單。免單卡除了可以點奶茶，也可以買早中晚餐和雞蛋、青菜等生鮮百貨。下午5時36分，千問發微博稱：「今天累垮了，球球（求求）大家明天再來」。