我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

擺脫對美依賴…加拿大攻電動車 找中國當夥伴

記者黃國樑／綜合報導

加拿大總理卡尼宣布一項電動車新戰略，包括重啟購車補貼，並表示將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動車，試圖擺脫對美國的依賴。

新華社報導，根據加拿大總理府發布的聲明，加拿大將充分利用現有和新增的貿易協定，包括近期與中國達成的電動車合作協議，以促進該領域的大規模投資，實現加拿大汽車出口市場多元化，並將加拿大打造成為全球電動車領域的領導者之一。

界面新聞分析，加拿大以配額制對中國製造的電動汽車開放市場，短期內有利上海廠生產的特斯拉及在加拿大有銷售據點的吉利極星品牌。同時，也為中國自主汽車品牌進入該國市場創造有利條件。

路透報導，卡尼表示，他的政府將取消全國電動車銷售強制令，同時增加對電動車購買和充電的激勵措施。

報導稱，卡尼表示，加拿大將提供23億加元，即折合約16.8億美元的資金，用於為個人和企業購買或租賃電動車提供最高5000加元的補貼，同時還將撥款15億加元用於電動車充電設施建設。此外，加拿大也將向其汽車製造業提供高達31億加元的資金，以協助其完成向電動車轉型這項成本高昂的過程。

加拿大 電動車 卡尼

上一則

20萬到40餘萬元 河南老君山景區年終獎 員工：汗水拚來的

下一則

微信、抖音窮追猛打…快手深夜情色直播 遭罰1.19億

延伸閱讀

中加關係解凍 中國最高法院推翻加拿大涉毒男子死刑判決

中加關係解凍 中國最高法院推翻加拿大涉毒男子死刑判決
特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬

特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬
加拿大重啟電動車購車補貼 卡尼稱將與中國合作推動本土生產

加拿大重啟電動車購車補貼 卡尼稱將與中國合作推動本土生產
川普1周內兩度對加拿大揮關稅大棒 卡尼仍為聯準會主席人選點讚

川普1周內兩度對加拿大揮關稅大棒 卡尼仍為聯準會主席人選點讚

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買