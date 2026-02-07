微信、抖音窮追猛打…快手深夜情色直播 遭罰1.19億

北京快手平台深夜驚現情色直播，昨天遭網信部門罰款1.191億元（人民幣，下同，約1700萬美元）。

據網信北京公眾號，針對近期快手平台出現大量色情低俗內容直播問題，在國家互聯網資訊辦公室指導下，北京市互聯網資訊辦公室依法對北京快手科技有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，快手平台未履行網路安全保護義務，未及時處置系統漏洞等安全風險，未對用戶發布的違法資訊立即採取停止傳輸、消除等處置措施，情節嚴重，影響惡劣。

北京市網路資訊辦公室6日依法對北京快手科技有限公司處警告、1.191億元罰款處罰，同時責令其限期改正、依法依約處置帳號、從嚴處理責任人幣罰款處罰，同時責令其限期改正、依法依約處置帳號、從嚴處理責任人。

據報導，對於監理機關的處罰，快手稱，誠懇接受，堅決整改。由於公司技術管理原因，緊急處置不及時，導致平台出現大量色情低俗內容，造成惡劣影響。我們深感自責、深感抱歉。事件發生後，我們全面排除風險意識、安全基建、緊急應變和內部管理等方面所存在的問題，積極採取多種措施補齊短板。

報導稱，去年12月22日晚間，有許多網友反映，快手直播間突然出現大量色情內容。隨後，大量直播間被封鎖，23日0點之後，有網友發現快手APP的「直播」板塊已無任何內容。

次日午間，快手在港交所發布公告稱，公司快手應用的直播功能於2025年12月22日22：00左右遭到攻擊，公司已第一時間啟動應急預案，經全力處置與系統修復，快手應用的直播功能已逐步恢復正常服務。其他服務未受影響，公司始終嚴守合規底線。

這幾年，快手已從「高速擴張期」進入「低速徘徊期」，前有抖音 「泰山壓頂」，後有微信 視頻號「窮追猛打」。尤其抖音，對快手激烈擠壓，使其增長動能持續弱化。

報導指出，隨著用戶規模擴張與商業化壓力加劇，快手的平台內容生態逐漸異化，低俗化、侵權化、虛假化問題集中爆發，形成「劣幣驅逐良幣」的惡性循環。不只這次事件，平時深夜，快手大量主播透過暴露穿著、曖昧互動吸引用戶。面對眾多擦邊內容，平台審核延遲甚至失效。

眼下，快手困境重重。未來，快手應在兩方面著力：首先，專注於平台內容建設，打造好安全網絡，透過差異化競爭策略吸引用戶。其次，在策略選擇上更加審慎，大力精簡非核心業務，集中資源辦大事，讓平台有條不紊發展，萬萬不可盲目競爭。