我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

微信、抖音窮追猛打…快手深夜情色直播 遭罰1.19億

中國新聞組／北京7日電

北京快手平台深夜驚現情色直播，昨天遭網信部門罰款1.191億元（人民幣，下同，約1700萬美元）。

據網信北京公眾號，針對近期快手平台出現大量色情低俗內容直播問題，在國家互聯網資訊辦公室指導下，北京市互聯網資訊辦公室依法對北京快手科技有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，快手平台未履行網路安全保護義務，未及時處置系統漏洞等安全風險，未對用戶發布的違法資訊立即採取停止傳輸、消除等處置措施，情節嚴重，影響惡劣。

北京市網路資訊辦公室6日依法對北京快手科技有限公司處警告、1.191億元罰款處罰，同時責令其限期改正、依法依約處置帳號、從嚴處理責任人幣罰款處罰，同時責令其限期改正、依法依約處置帳號、從嚴處理責任人。

據報導，對於監理機關的處罰，快手稱，誠懇接受，堅決整改。由於公司技術管理原因，緊急處置不及時，導致平台出現大量色情低俗內容，造成惡劣影響。我們深感自責、深感抱歉。事件發生後，我們全面排除風險意識、安全基建、緊急應變和內部管理等方面所存在的問題，積極採取多種措施補齊短板。

報導稱，去年12月22日晚間，有許多網友反映，快手直播間突然出現大量色情內容。隨後，大量直播間被封鎖，23日0點之後，有網友發現快手APP的「直播」板塊已無任何內容。

次日午間，快手在港交所發布公告稱，公司快手應用的直播功能於2025年12月22日22：00左右遭到攻擊，公司已第一時間啟動應急預案，經全力處置與系統修復，快手應用的直播功能已逐步恢復正常服務。其他服務未受影響，公司始終嚴守合規底線。

這幾年，快手已從「高速擴張期」進入「低速徘徊期」，前有抖音「泰山壓頂」，後有微信視頻號「窮追猛打」。尤其抖音，對快手激烈擠壓，使其增長動能持續弱化。

報導指出，隨著用戶規模擴張與商業化壓力加劇，快手的平台內容生態逐漸異化，低俗化、侵權化、虛假化問題集中爆發，形成「劣幣驅逐良幣」的惡性循環。不只這次事件，平時深夜，快手大量主播透過暴露穿著、曖昧互動吸引用戶。面對眾多擦邊內容，平台審核延遲甚至失效。

眼下，快手困境重重。未來，快手應在兩方面著力：首先，專注於平台內容建設，打造好安全網絡，透過差異化競爭策略吸引用戶。其次，在策略選擇上更加審慎，大力精簡非核心業務，集中資源辦大事，讓平台有條不紊發展，萬萬不可盲目競爭。

抖音 微信

上一則

擺脫對美依賴…加拿大攻電動車 找中國當夥伴

下一則

近日執行死刑 緬北白家首犯當庭懺悔 向中國人民道歉

延伸閱讀

川普政府擬推200億對台軍售 北京警告4月川習會恐破局

川普政府擬推200億對台軍售 北京警告4月川習會恐破局
「瘋狂小楊哥」拚翻身 包下頂流網紅「無語哥」全球運營權

「瘋狂小楊哥」拚翻身 包下頂流網紅「無語哥」全球運營權
搶當入口 中國消費級AI大戰3雄爭霸

搶當入口 中國消費級AI大戰3雄爭霸
妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極

妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買