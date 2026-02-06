我的頻道

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

德國大師賽冠軍獎杯「撞臉」新疆果盤？網友紛紛喊眼熟

中國新聞組／即時報導
賈德·特魯姆普手捧獎杯。(取材自賈德·特魯姆普抖音號)
2026年斯諾克德國大師賽落幕後，冠軍得主賈德・特魯姆普在社交平台曬出手捧冠軍獎杯的影片，卻意外在網路上掀起一波討論熱潮。影片曝光後，不少新疆網友在評論區留言，直指賽事獎杯「似曾相識」，紛紛在評論區曬出自家果盤，發現在輪廓、造型上果然是高度相似，不少網友以趣味文字形容這場「撞臉」巧合，留言區一度被調侃與玩笑刷屏，形成賽事畫面之外的另類焦點，話題迅速延燒。

綜合報導指出，特魯姆普發布影片後，評論區幾乎被新疆網友「包圍」，不少人直言獎杯外觀與家中常見的新疆果盤高度相像；為佐證說法，網友們紛紛在留言區曬出自家果盤照片，從外型來看，確實與賽事獎杯呈現出相近的線條與比例，引發更多網友圍觀與互動。

斯諾克德國大師賽冠軍獎杯以推動賽事落戶柏林、對歐洲斯諾克發展具重要貢獻的布蘭登・帕克命名。獎杯採用全水晶材質製作，透過流線型切割設計展現現代感，其造型自2011年賽事重啟以來便沿用至今，成為該項賽事的重要象徵。

至於新疆果盤，造型經長時間演變，兼顧實用與美觀，常用於盛放乾果、水果與糕點，是新疆待客文化的一部分。不少果盤融入非遺工藝，兼具日常使用與觀賞收藏價值。此次因造型相似而引發討論，也讓不同地域的設計美學在網路空間產生連結，成為一段跨文化的話題交流。

網友曬自己果盤。(取材自新疆日報)
新疆 德國

