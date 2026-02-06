美團砸7.17億美元買下「叮咚買菜」 增強生鮮供應鏈

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
中國外賣龍頭美團收購中國生鮮電商企業「叮咚買菜」；圖為美團外送員。（新華社資料照片）
中國外賣龍頭美團收購中國生鮮電商企業「叮咚買菜」；圖為美團外送員。（新華社資料照片）

美團5日在香港聯交所發布公告，擬以約7.17億美元的初始對價，收購中國生鮮電商企業「叮咚買菜」中國業務100%股權。交易完成後，叮咚買菜將成為美團的間接全資附屬公司，其財務業績將併入美團財報。根據協議安排，轉讓方可自目標集團提取不超過2.8億美元資金，但需確保目標集團淨現金不少於1.5億美元。

綜合媒體報導，叮咚買菜是一家以「前置倉」模式運營的生鮮電商企業，透過自建倉儲、採購及配送體系，實現對供應鏈和履約效率的全流程把控。近年來，公司逐步將資源向毛利率較高的預製菜及自有品牌商品傾斜，以提升盈利能力。數據顯示，叮咚買菜2025年第三季度營收66.6億元，同比增長2%，GMV與營收均創歷史季度新高，並已連續多個季度保持規模正增長。

叮咚買菜創始人兼CEO梁昌霖在內部信中確認交易完成，並回顧公司自2017年進入生鮮電商賽道以來的發展歷程。公司以上海為起點，以「活魚活蝦送到家、29分鐘送達」建立差異化優勢，在疫情期間成為重要保供力量，並於2021年成功上市。上市後，公司確立「效率優先、兼顧規模」戰略，自2022年第四季度起連續12個季度保持盈利。

梁昌霖表示，叮咚買菜已在供應鏈端構建核心能力，生鮮商品源頭直採比例超過85%，並擁有多家自營工廠和農場，在黑豬肉、有機蔬菜及健康食品等品類取得增長。他認為，美團旗下小象超市近年亦實現快速發展，雙方在商品力、供應鏈效率及服務能力上具有協同空間。

美團公告稱，公司高度重視即時零售業務，叮咚買菜所倡導的「好用戶、好商品、好服務、好心智」理念，與美團「幫大家吃得更好，生活更好」的使命高度契合。此次收購有助於整合雙方在商品、技術與運營方面的優勢，提升消費者體驗。

針對員工關切的安置問題，梁昌霖在信中表示，叮咚買菜業務與團隊將保持穩定，並看好員工在美團更廣闊業務體系中的長期發展空間。此次交易也被視為中國生鮮電商行業一次重要整合，或將對市場格局產生深遠影響。

