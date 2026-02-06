血親100元、旁親50元、老表20元 廣東「紅包等級」火了

「血親100元、旁親50元、老表20元、親戚10元、鄰居5元、拜神2元」，廣東的紅包等級圖火了。(取材自羊城晚報)

一張標注「血親100元(人民幣，約14美元)、旁親50元、老表20元、親戚10元、鄰居5元、拜神2元」的廣東「利是」(紅包)金額參考圖，2日起在微信 朋友圈、抖音 、微博等社交平台走紅，成為馬年春節 頗具熱度的民俗討論焦點。

羊城晚報報導，這張分級金額圖並非官方制定的硬性規範，而是廣東網友結合珠三角、粵東粵西粵北多年派利是習俗，自發整理的民間參考口徑。2日起，自媒體從南北紅包金額差異、春節人情壓力痛點切入，帶動普通網民曬紅包、分享派利是日常，大量用戶曬出五元、十元的小紅包封套，形成首輪傳播熱潮。

據報導，經梳理發現，網民態度集中為三種：外省網友紛表達羨慕，直言高額紅包已成為春節沉重人情負擔，廣式模式破解「面子綁架」，讓拜年回歸輕鬆氛圍；本地網友則捍衛傳統，強調「利是講心不講金，封數比金額更有年味」，主動抵制紅包攀比；新廣東人則點讚文化包容性，小額利是大幅降低地域社交門檻，讓異鄉人也能輕鬆參與春節儀式感。網友們均認可「量力而行、心意至上」的核心原則，無明顯爭議聲音。