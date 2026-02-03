包頭牧民22駱駝被狼咬死 最大1200多斤 共損失16萬元

有內蒙古包頭的牧民發視頻反映，從2023年至今，家裡總共被狼咬死了22隻駱駝。(取材自極目新聞)

有內蒙古包頭的牧民近日發視頻表示，自家又有一隻700多斤的三歲大白駝被狼咬死了；近三年來已有21頭駱駝被狼咬死，總損失約15萬元，多次向相關部門反應卻未得到解決。

極目新聞報導，牧民石女士說，她家在包頭市達茂聯合旗查幹哈達蘇木，每畝10元租的是騰格淖爾嘎查的草場，目前散養了80多隻駱駝。她說2日又發現有一隻駱駝被咬死，是四歲、900多斤的大駱駝。

據此前查幹哈達蘇木騰格淖爾嘎查牧民委員會出具的情況說明，石女士家1月4日、11日和14日因遭狼群襲擊，導致一隻成年大肚母駱駝和兩隻三歲駱駝死亡，預估市場價值共計3萬元，駱駝屍體存在明顯撕咬痕跡，現場遺留狼類足跡等致害證據。

石女士表示，他們1997年就來到這裡租嘎查的草場放牧，最近兩三年才開始遭遇狼群襲擊；從2023年至今，家裡總共被狼咬死了22隻駱駝，損失的這些駱駝有的剛出生不久，一頭三、四千元，也有成年母駝，最大的一隻是2025年11月被咬死的六歲懷孕大母駝，重達1200多斤，損失接近2萬元。此前他們申報過兩次賠償，但都沒有結果。

根據內蒙古自治區人民政府辦公廳關於印發《內蒙古自治區陸生野生動物致害補償管理辦法》的規定，造成家禽家畜受傷的，補償該類家禽家畜當時的市場平均價格的30%；造成家禽家畜死亡的，補償該類家禽家畜當時的市場平均價格的60%。但石女士的女婿呂先生說，他們都不知道這個政策。

呂先生表示，最近上報損失時，達茂聯合旗林草局的工作人員也只是讓找保險 公司，保險公司的人說，不管損失多少頭，賠償上限就是2000元。而這兩年他們家損失的22頭駱駝，市場總價值約16萬元。

達茂聯合旗林草局相關工作人員表示，他們也是最近才知道此事，此前沒有接到過相關報告，目前已和受損牧民以及查幹哈達蘇木政府聯繫，正在處理中。

▲ 影片來源：YouTube＠浪漲新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.