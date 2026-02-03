浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

我的頻道

中國新聞組╱北京3日電
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

一段拍攝於加州街頭的短視頻，近日在華人社群引發討論；視頻中，一名自稱來自浙江的男子，被拍到疑似在當地流浪，他對拍攝者說「寧可美國流浪也不回國」，觸動不少華人對移民、階級與人生選擇的敏感神經。

綜合網上訊息，視頻裡，拍攝者詢問「為什麼不回中國？」，男子的回答直白而冷靜。他說，中國社會高度結果導向，「混得好才會被認可」，若一事無成回國，反而更難被理解。相比之下，在美國即便流浪街頭，只要不偷不搶，即使靠打零工維生，也不會被視為異類。

男子算了一筆帳，自己一個月大約能工作20天，每天150美元，月收入約3000美元，但扣除生活基本開銷，一年能存到1萬美元都算不簡單了。

他並坦言不認同「先有房再談人生」的傳統觀念，半開玩笑說若交往對象要求有房，「那就搭個棚」。當被追問「流浪怎麼談戀愛」時，他回應稱真正重要的是人格魅力，而不是財力，「只要人格魅力夠高，照樣能找到公主」。

報導稱，在這名華男的描述中，這樣的生活反而更接近理想狀態，「白天享受加州陽光，夜晚吹著海風」，「今天睡地板，明天當老闆」，他引用浙江老話形容人生的不確定性，最後總結一句：「我作為流浪漢，覺得比有錢更幸福。」

視頻暴紅後，評論區迅速炸鍋，有網友支持他的生活選擇；但反對聲音顯然更多，有網友指出，爭論焦點並非「留美或回中國」，而是質疑是否將現實困境過度包裝成理想人生。「你可以吃苦，但別把困境說成境界」，成為評論區反覆出現的觀點。

也有不少身在美國的華人現身說法，指出視頻忽略了長期現實壓力，「餐館、裝修、華人超市並不缺工，真正困難的是高昂房租、醫療費用、身分限制，以及缺乏穩定保障的生活成本」。

