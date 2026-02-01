AI競賽掉隊 騰訊、百度力圖複製11年前春節「紅包大戰」

我的頻道

記者賴錦宏／即時報導
騰訊和百度再度發起春節紅包大戰，力圖複製11年前微信支付憑藉紅包功能逆襲支付寶的流量爭奪策略，微信群組再度掀起搶紅包潮。（取材自搜狐財經）
被外界認為在AI競賽中「掉隊」的中國科技巨頭騰訊和百度，再度發起春節紅包大戰，力圖複製11年前微信支付憑藉紅包功能逆襲支付寶的流量爭奪策略，微信群組再度掀起搶紅包潮，但對此輿論評價卻呈兩極。

綜合中國證券報、解放日報和紅星新聞，騰訊旗下AI應用「元寶」的春節人民幣10億元（約1.45億美元）紅包活動已於2月1日開啟。當天一早，「元寶派紅包」鏈接就在各大微信群刷屏。在蘋果應用商店免費應用排行榜上，元寶很快超過了字節跳動旗下AI競品「豆包」，升至第一名。

據報導，用戶下載元寶後需授權綁定微信，除常規現金，元寶還設計了「分享紅包」，支持用戶轉發到騰訊旗下通訊軟件微信、QQ等，具有明顯的流量爭奪意味。

騰訊1月25日宣布此次元寶紅包活動，騰訊創辦人馬化騰對此寄予厚望，並在騰訊年會上放話，希望元寶能重現11年前微信紅包的盛況。

2015年春節，騰訊通過微信「搖一搖」發放人民幣5億元紅包。數據顯示，除夕當晚有2000萬用戶參與活動，收發紅包總量超過10億個，三個月內綁定2億張銀行卡，改變阿里巴巴旗下支付寶在中國支付市場一家獨大的格局。

百度的AI產品文心助手1月25日也宣布加入紅包大戰，用戶在百度使用文心助手，就有機會瓜分人民幣5億現金紅包，活動將持續到3月12日。

豆包是當前中國最火的AI應用，月活已達1.63億，阿里巴巴旗下AI產品「千問」也實現了1億月活，騰訊、百度則被外界認為在AI競爭中掉隊。

財經天下報導，字節跳動旗下火山引擎不久前宣布成為央視春晚AI雲獨家合作伙伴，豆包也將作為春晚的核心AI互動平台，提供各種玩法。隨著豆包「上春晚」，雙方間的差距或許還將拉大。

據解放日報報導，上海市人工智慧行業協會秘書長鍾俊浩表示，春節期間發紅包推廣，沿襲了行動網路時代的增長模式，但AI應用依靠紅包一次性引流並不夠，通常需深度任務交互用戶才能形成使用習慣，否則巨大的紅包投入，可能只換來一批迅速消失的「殭屍用戶」。

網易科技也稱，這場豪擲千金的戰役正面臨著「流量易得、留存難求」的巨大拷問：「這究竟是騰訊通往AI時代的入場券，還是會淪為下一個微視式的短暫狂歡 ？」

