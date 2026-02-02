「明制漢服」成新年戰袍爆款 搜索量增10倍還一衣難求

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
「馬上迎財」款明制漢服備受歡迎。（淘寶網頁截圖）
「馬上迎財」款明制漢服備受歡迎。（淘寶網頁截圖）

馬年春節將至，愈來愈多人開始選購新年「戰袍」。明制漢服憑藉其形制端莊大氣有儀式感、適配多場景的特點，成為年輕人春節穿搭「新年戰袍」的熱門之選。京東數據顯示，近一個月漢服品類成交額同比增長超100%，其中明制漢服搜索量同比增長10倍。而在山東菏澤曹縣的漢服工廠也忙翻天，甚至赴江南地區「搶租」織布機。業者表示，其中一款「平陽公主」明制漢服是今年爆款，因為「一衣難求」，連模特身上的樣衣都被人扒走了。

據文匯報報導，在社交媒體上，明制漢服成為最近幾個月的熱門話題。在漢服的主產地——山東省菏澤市曹縣，最長線上預售排期多達八、九十天。由於訂單爆了，山東菏澤曹縣有愛漢服創始人、洛如嫣國風服飾創始人李字雷忙得腳不沾地。同一時間，曹縣雪銀紡織廠的80多台織布機正在趕製明制漢服面料，廠長胡慶春表示，為了搶布料，客戶在車間等到凌晨，甚至拿著現金加價。

為滿足明制漢服布料生產，曹縣當地漢服企業甚至前往江南地區「搶租」織布機。一件明制漢服上襖約需6米布料，再配上馬面裙差不多需要10米布料，而一台織布機一天僅能織80多米明制漢服布料。曹縣漢服協會會長、曹縣辰霏服飾有限公司總經理胡春青說，不同於其他漢服使用通布，明制漢服的布料圖案多為原創，且是現織現賣，曹縣當地僅有100多台織布機，遠遠無法滿足市場的巨大需求，布料的短缺直接限制了明制漢服的產能。

胡春青說，為打破產能瓶頸，當地企業主動向外借力，去南方紡織重鎮——浙江紹興柯橋「搶租」織布機，他的公司就去柯橋租了40多台織布機。曹縣斜塘衣莊服飾有限公司負責人王鵬則在柯橋租了80台織布機，機器滿負荷運轉，但他坦言，依然無法滿足訂單需求，訂單都排到半個月之後了。近期每月銷售額已從原來30萬元（人民幣，下同）上升至80萬元，月售漢服近2000件。

在胡春青看來，此次明制漢服的走紅，是其端莊形制、吉祥紋樣所承載的厚重歷史感，恰好擊中了當代年輕人在國風潮流中尋求身份認同與文化歸屬的情感需求。

李字雷表示，明制漢服春節前將達到一個頂峰，這股熱潮應該能持續到四五月份，明制漢服消費的主力是35歲以下的年輕人。明制漢服因其端莊大氣，尤其適合作為「新年戰袍」，滿足年輕人的儀式感與社交分享需求。

今年春節年輕人都在買明制漢服。（取材自 證券市場周刊）
今年春節年輕人都在買明制漢服。（取材自 證券市場周刊）

