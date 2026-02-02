唱「原罪」突昏倒 女星于文文被送醫 畫面瘋傳她報平安

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
歌手于文文演唱會暈倒，被救護車緊急送醫。（取材自新聞晨報）
知名歌手、演員于文文（Kelly）1日在貴州戶外商演演唱「原罪」時突然暈倒昏迷，被救護車緊急送醫，後來于文文方報平安，稱暫無生命危險。這一幕通過現場視頻迅速傳遍網絡，瞬間點燃了粉絲和網友的擔憂與熱議。

新京報報導，根據現場目擊者的描述，事件發生得相當突然。于文文在表演「原罪」時已顯露出不適跡象，頻繁眨眼，隨後在舞台上直接倒地，失去意識。暈倒後，她被工作人員用擔架抬離，由等候的救護車送往醫院。

有網友曬出演唱會現場片段，視頻裡于文文唱完最後一句，突然開始喘氣，轉身蹲坐在地上。一說，可能跟天氣太冷有關，一說，稱可能于文文太瘦，勞累過度，體力不支導致暈倒。

報導指出，于文文出生於遼寧省大連市，是加拿大籍華語流行樂女歌手、影視演員，2010年回中國發展，2012年推出個人迷你專輯「雨下吧」 。2014年主演的個人首部電視劇「一又二分之一的夏天」播出。2015年，獲得第19屆全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典「Channel V 勁爆新人」與「亞洲影響力最具潛力創作歌手」獎項 。2023年至2024年，在中國開啟以「魔方視界」為主題的個人首次體育館巡回演唱會；同時，獲得微博之夜「微博年度全能音樂人」獎項。2025年主演的刑偵劇「掃毒風暴」播出。

