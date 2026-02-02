我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

全球最高海拔光熱電站 德陽造光熱汽輪機組赴世界屋脊

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
100兆瓦塔式光熱汽輪機組奔赴「世界屋脊」。（本報德陽傳真）
100兆瓦塔式光熱汽輪機組奔赴「世界屋脊」。（本報德陽傳真）

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的100兆瓦塔式光熱汽輪機組，從四川德陽順利啟運，奔赴西藏那曲市安多縣土碩光熱電站項目現場，標誌著中國高海拔大型光熱發電裝備研發製造能力實現新突破。

安多光熱項目被譽為光熱領域的「世界屋脊」，坐落於海拔4650米的唐古拉高山區，是世界首個在高海拔、電網末端地區開展的塔式光熱項目，也是目前全球最高海拔的光熱電站。這裡年均氣溫不足攝氏零下3度，極端低溫可達攝氏零下40度，伴隨著低氣壓、強紫外線、晝夜溫差懸殊等惡劣條件，對設備的可靠性與環境適應性提出了極為苛刻的要求。

為應對高海拔、弱電網等極具挑戰性的複雜工況，此次發運的汽輪機組採用先進的第四代高效通流設計，同時創新應用轉子全生命周期管理技術、末級葉片監測技術，顯著提升了機組在高原環境下的寬負荷適應性。「這台機組的成功研製，驗證了『德陽造』高海拔大型光熱裝備的成熟度。」東方汽輪機項目負責人介紹說。

安多光熱項目分兩期建設，一期125兆瓦光伏專案於2024年10月具備並網條件，二期「100兆瓦光熱+675兆瓦光伏」項目計畫今年10月投產。投運後，年均發電量可達2.6億千瓦時，滿足約20萬戶家庭用電需求，每年節約標準煤6萬噸、減少二氧化碳排放16.5萬噸，首次在西藏實現「光熱+風電+光伏」一體化示範。

上一則

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

下一則

委國變天後首位拉美領袖訪中 烏拉圭總統3日見習近平

延伸閱讀

西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場

西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場
中國光電產業 定調反內卷、良性競爭

中國光電產業 定調反內卷、良性競爭
周四起新一輪大範圍雨雪侵襲中國 部分地區暴雪

周四起新一輪大範圍雨雪侵襲中國 部分地區暴雪
凍雨威脅全國電網 恐造成停電、停暖 多州發預警

凍雨威脅全國電網 恐造成停電、停暖 多州發預警

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席