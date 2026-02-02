全球最高海拔光熱電站 德陽造光熱汽輪機組赴世界屋脊

100兆瓦塔式光熱汽輪機組奔赴「世界屋脊」。（本報德陽傳真）

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的100兆瓦塔式光熱汽輪機組，從四川德陽順利啟運，奔赴西藏那曲市安多縣土碩光熱電站項目現場，標誌著中國高海拔大型光熱發電裝備研發製造能力實現新突破。

安多光熱項目被譽為光熱領域的「世界屋脊」，坐落於海拔4650米的唐古拉高山區，是世界首個在高海拔、電網末端地區開展的塔式光熱項目，也是目前全球最高海拔的光熱電站。這裡年均氣溫不足攝氏零下3度，極端低溫可達攝氏零下40度，伴隨著低氣壓、強紫外線、晝夜溫差懸殊等惡劣條件，對設備的可靠性與環境適應性提出了極為苛刻的要求。

為應對高海拔、弱電網等極具挑戰性的複雜工況，此次發運的汽輪機組採用先進的第四代高效通流設計，同時創新應用轉子全生命周期管理技術、末級葉片監測技術，顯著提升了機組在高原環境下的寬負荷適應性。「這台機組的成功研製，驗證了『德陽造』高海拔大型光熱裝備的成熟度。」東方汽輪機項目負責人介紹說。

安多光熱項目分兩期建設，一期125兆瓦光伏專案於2024年10月具備並網條件，二期「100兆瓦光熱+675兆瓦光伏」項目計畫今年10月投產。投運後，年均發電量可達2.6億千瓦時，滿足約20萬戶家庭用電需求，每年節約標準煤6萬噸、減少二氧化碳排放16.5萬噸，首次在西藏實現「光熱+風電+光伏」一體化示範。