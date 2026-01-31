我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擬利誘格陵蘭人 當地作家：金錢難買重要價值

美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「完美北京行」鋪路

身高門檻190以上 江蘇徐州景區招聘「項羽」竟找不到人

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
江蘇徐州方特樂園為迎接農曆新年，推出「辦肆漢風年」主題活動，開出日薪人民幣500至800元的高薪，面向全大陸緊急招聘「項羽」角色演員，卻因嚴格的身高門檻要190公分以上至今難覓合適人選。圖為高大威武項羽騎烏騅馬雕像。（本報資料照片）
江蘇徐州方特樂園為迎接農曆新年，推出「辦肆漢風年」主題活動，開出日薪人民幣500至800元的高薪，面向全大陸緊急招聘「項羽」角色演員，卻因嚴格的身高門檻要190公分以上至今難覓合適人選。圖為高大威武項羽騎烏騅馬雕像。（本報資料照片）

江蘇徐州方特樂園為迎接農曆新年，推出「辦肆漢風年」主題活動，開出日薪人民幣500至800元的高薪，面向全中國緊急招聘「項羽」角色演員，卻因嚴格的身高門檻要190公分以上至今難覓合適人選。

江蘇新華報業集團旗下交匯點新聞用戶端報導，該景區工作人員稱，招聘公告在1月初發布，目前已經有七八個人來面試，但都不合適，「因為項羽這個角色本身身高較高，所以也希望可以招到190公分或者200公分的演員。」

工作人員強調，由於今年春節主打濃厚的漢風文化氛圍，景區將結合徐州當地楚漢歷史特色，打造多場沉浸式歷史演繹活動，因此對「項羽」角色的塑造格外重視。項羽作為歷史上著名的西楚霸王，身形高大威武是標誌性形象，他們希望找到190公分甚至接近200公分的演員，體重90公斤以上會更合適，這樣才能更好地還原人物氣勢。

澎湃新聞報導，中國文旅行業對歷史人物的塑造，早已進入「身體優先」時代。洛陽白雲山招非玩家角色（NPC）要求男性185公分以上、有腹肌；長沙炭河古城選「姜太公」，60歲以上優先，會釣魚加分；昆明景區請「野人」，雖無明文標準，但粗獷外形成了默認條件。

浙大城市學院文化創意研究所秘書長林先平表示，當前景區高薪招聘NPC的現象，從本質來說是景區在沉浸式體驗浪潮下的創新試水。不過還需考慮景區對高薪NPC的投入與客流量增長、二次消費提升能否形成正迴圈。若NPC薪資占比過高，例如超過門票收入的15%，可能擠壓景區對於其他服務的投入。

南開大學旅遊與服務學院副教授于海波指出，NPC具有助力景區升級的作用，但一些景區將NPC作為「營運法寶」甚至過度依賴是不合適的。對於更多的景區而言，解鎖NPC模式的「正確玩法」，需要綜合考慮NPC成本風險，研判NPC與景區產品調性的適配度，透過文化和資料發掘，差異化打造景區項目，培育特色IP，實現線上線下融合驅動。

釣魚 春節

上一則

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

延伸閱讀

「20年返本」？ 江蘇男8年繳逾40萬元保費才知被騙

「20年返本」？ 江蘇男8年繳逾40萬元保費才知被騙
河南老農民圓夢登上長城 激動落淚：跟吳承言畫裡的一樣

河南老農民圓夢登上長城 激動落淚：跟吳承言畫裡的一樣
00後在遊戲中復刻九寨溝、長白山獲讚百萬 文旅紛求合作

00後在遊戲中復刻九寨溝、長白山獲讚百萬 文旅紛求合作
免票預約不到1個月 38萬人爽約 杭州靈隱景區將祭罰則

免票預約不到1個月 38萬人爽約 杭州靈隱景區將祭罰則

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫