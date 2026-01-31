我的頻道

河南老農民圓夢登上長城 激動落淚：跟吳承言畫裡的一樣

中國新聞組／北京31日電
八達嶺聯動鄉村畫家吳承言，幫助為老人圓夢登上長城。（取材自北京日報）
在北京八達嶺長城景區邀請下，河南商丘一名鄉村畫家吳承言日前帶領20多位來自家鄉的長者登上八達嶺長城，實現多年來「親眼看見長城」的心願。多位老人站在城牆之上情緒激動，甚至落下眼淚，表示眼前的景象與村中牆繪中的長城敵台幾乎一模一樣，難以置信。

北京日報報導，八達嶺長城景區事前為老人們準備了紅色手套、帽子與圍巾，20多位長者在吳承言陪同下登城觀景，一路邊走邊看，氣氛輕鬆熱絡。這支被稱為「圓夢之旅」的團隊，成員皆來自河南省商丘市睢陽區閆集鎮吳營村，多數年逾七旬，平日務農為生。

儘管正值寒冬，長城上氣溫偏低，老人們仍精神奕奕。有長者表示，長年在農村勞作，早已習慣寒冷，「愈爬愈有勁，愈走愈高興」。站在城牆上，部分老人還即興背誦「沁園春．雪」、「清平樂．六盤山」和「七律．長征」等詩詞，直言能在長城上背誦詩詞，內心格外激動。

吳承言從事繪畫近20年，因在鄉村牆面創作天安門、長城等大型寫實畫作，為長者圓夢而受到關注。他表示，村中不少老人一輩子守著土地生活，鮮少有機會外出旅行，於是希望透過畫筆，讓他們在家門口也能「看見遠方」。多年來，他在村內完成數十幅牆繪，畫面成為老人們日常生活的一部分，也承載著他們對外界的想像。

吳承言創作的河南天安門牆畫，吸引許多人前往拍照。(取材自極目新聞)
八達嶺長城景區在得知相關情況後，主動向吳承言及村中老人發出邀請。

吳承言表示，此行的老人多為70歲上下的農民，對他們而言，出遠門並不容易，這次行程的意義不在旅遊本身，而是圓一個多年未竟的心願。他也坦言，自己從不將自己視為藝術家，更像是陪伴老人完成夢想的孩子。

為確保行程安全順利，八達嶺長城景區為團隊安排專屬接待通道，並由講解員全程陪同，提供無障礙動線與文化解說。活動結束後，景區向每位老人贈送「登城好漢」證書，留下紀念。

