投其所好 英相施凱爾贈習近平曼聯勝利球

中國國家主席習近平（右）29日在北京會見英國首相施凱爾，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。施凱爾是繼南韓、愛爾蘭、加拿大、芬蘭等國領導人之後，今年第五位訪問中國的外國領袖。（路透）

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）29日與中國國家主席習近平 會晤時，贈送了25日英超聯賽曼聯（Manchester United）擊敗兵工廠（Arsenal）時所使用的足球。分析認為，身為兵工廠球迷的施凱爾，可能將這份禮物視為與習建立聯繫的一種方式，因為習是曼聯球迷，熱愛足球一事廣為人知。

據BBC報導，習近平據報是曼聯的球迷，而曼聯在25日以3比2擊敗兵工廠。施凱爾則是兵工廠的忠實球迷，曾多次前往現場觀賞賽事。據ESPN報導，習近平2015年曾到訪曼聯的死對頭──曼城（Man City）的足球學院，當時報導曾形容習近平是「曼聯的忠實球迷」，當時曾效力曼城的中國球員孫繼海及曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）出面接待習近平。

BBC指出，施凱爾可能將這份禮物視為與習近平建立聯繫的一種方式。根據運動數據網站Sportingpedia，英超是中國最受歡迎的足球聯賽，擁有3億球迷，並且還在持續增長中。

施凱爾29日下午則前往北京故宮 博物院參訪，期間不時向其他遊客揮手致意。施凱爾在故宮太和殿前、內金水橋上駐足，欣賞故宮景色。隨他一同訪華的英國自然歷史博物館長道格．格爾（Doug Gurr）稱，期待與中國博物館合作伙伴為研究收藏與知識交流合作創造新機會。

施凱爾表示，此訪取得切實成果，並稱英中關係處於「良好、強勁」狀態。 數天前英超球場上的足球，成為了中英外交接觸中的禮物。(歐新社)

