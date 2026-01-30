砸7億… 陜西「西北第一智軌」停運 開通2年多乘客少

我的頻道

中國新聞組／北京30日電
曾經運營中的西咸智軌1號線。(取材自中國新聞周刊/受訪者供圖)
曾經運營中的西咸智軌1號線。(取材自中國新聞周刊/受訪者供圖)

最近，愈來愈多陜西西咸新區的居民發現，原本行駛在主幹道中間的西咸新區智軌示範線1號線（以下簡稱「西咸智軌1號線」）停運了。不僅如此，連同該智軌線路專用道的圍欄，也一併被拆除。據了解，這條「西北第一智軌」總投資7億元人民幣(約1億美元)，開通不足三年，有居民表示，乘客少得可憐。

中國新聞周刊報導，有居民表示，大約從今年1月12日開始，智軌就停運了，智軌圍欄也同期被拆除。他說：「每天都經過與西咸智軌1號線並行的豫章大道，自從智軌停運，交通更加順暢，駕駛體驗相對更好了。」

據報導，陜西省西咸新區城市管理和交通運輸局相關工作人員表示，由於運營方面的原因，這條智軌暫時停運。

據了解，西咸智軌1號線雖然擁有獨立路權，但平日一般行駛在普通道路的中間，途經豫章大道、陳之路、豐鎬大道等西咸新區的主幹道，智軌和普通社會車輛之間，有深灰色的圍欄隔開。該智軌區別於地鐵的地下運行方式，在地上公路車道運行，雖然其名稱中帶「軌」字，但並未專門鋪設軌道。

「今年1月12日，給西咸智軌官方服務熱線打電話詢問圍欄拆除後，智軌以後會不會一直停運，工作人員表示，因車輛檢修和相關改造而停運，沒有恢復的時間表。」李先生表示，隨後幾天，他發現該服務電話再也打不通，西咸智軌的公眾號也被註銷，他路過西咸智軌1號線斗門站時更是發現，該站原本進出站需要刷卡的自動閘機，已被拆除，整個站已經斷電，空無一人。

報導指出，經撥打西咸智軌服務電話，發現該熱線的語音提示已變為「您撥打的電話尚未登錄」。

報導說，值得關注的是西咸智軌1號線2023年3月21日開通至今，不到三年。

據陜西日報報導，該線路是西北首條智軌線路，總投資7.05億元。它東起西安地鐵5號線斗門站，西至地鐵5號線歡樂谷站，總裡程約11.9公里。先期開通四座車站，包括斗門、鎬京大道、漢溪湖、昆明池四個站點，約6.5公里。

但多位居民表示，一直到此次停運，這條智軌線路只開通了四站，其他站點均處於荒廢狀態。據悉，除了前述已經開通的四站，這條智軌還規畫建設了昆明池西站、詩源站、詩經裡站、鎬京西站和歡樂谷站。

事實上，多位居民表示，在此次停運之前，該智軌線路的乘客「少得可憐」，整條線路「門可羅雀」。

據當地官方媒體報導，西咸智軌1號線車輛全長30.2米，採用標準三模塊編組，最大載客量可達283人，車輛可雙向行駛，平均旅行速度為25—30km/h。

多位受訪的當地居民表示，西咸智軌1號線最開始運營的一段時間免費，隨後收費，但即使收費，該線路的票價也只有兩元。

既然初期免費，後續票價也非常平價，為什麼該智軌線路乘客「少得可憐」？多位受訪居民表示，該線路周邊居民少，是其中最為重要的原因之一。

在線路開通之時，西咸軌道公司負責人表示，西咸智軌1號線的開通運營，將極大解決歡樂谷、昆明池等區域的綜合交通問題。

不過，知情人士表示，一直到這次停運，因為附近村子的徵地補償問題，這條智軌線路的歡樂谷等關鍵站點一直沒有開通，所以該線路無法吸引到此前預期中的旅遊客流，票價收入相對智軌的運營成本而言簡直是「杯水車薪」。

