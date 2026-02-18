四川高速路鋪電熱毯 自動融雪效率勝吹雪車

久馬高速試驗段融雪效果展示。（取材自華西都市報）

日前，四川的久馬高速公路的「自發熱」融雪系統頻頻刷屏。施工人員在路面下方鋪設「電熱毯」，讓高速公路在遇到下雪天氣時能夠自動融雪。真的有這麼神奇？面對外界求證，久馬高速施工方、四川交建集團路面分公司相關負責人表示，這項技術是公司聯合相關研究單位共同在久馬高速進行的試驗--高原寒區碲化鎘自發電智能融雪化冰系統開發及應用。就在不久前，該技術還斬獲了第六屆全國公路微創新大賽金獎、智慧交通創新大賽一等獎。

華西都市報報導，想讓高速公路自發熱，一共有四步：首先是供能，施工人員在久馬高速公路試驗段的護欄處，架設1.2米高、3.2毫米厚的碲化鎘薄膜玻璃，這種玻璃適用於高寒環境且不自燃，弱光條件下也可發電。

其次是儲能，為了滿足夜間的用電需求，團隊定製了磷酸鐵鋰儲能櫃，搭配電熱膜保溫，即便到了晚上，氣溫降到零下20攝氏度，電池依舊像穿了羽絨服一樣保持穩定。

第三是路面發熱，這是整套系統的核心，在公路瀝青中面層與上面層之間，鋪設了2厘米厚的石墨烯-PTC復合發熱網，這套系統能實現0.5秒瞬時啟動，1.2小時即可融化30毫米厚的積雪，而「傳統柴油吹雪車清理同樣厚度的積雪需要4小時，現在1小時就能搞定，能耗還降低30%。」

第四是智控，路面溫濕度、雪量傳感器每15秒會向系統回傳一次數據，系統可提前2小時啟動路面預熱，雪停後自動關機，工作人員通過手機APP即可遠程查看設備運行狀態，真正實現「無人值守」。

四川交建集團路面分公司相關負責人指出，目前項目屬於試驗階段，還未開展大規模應用，在久馬高速的試驗段僅有50米，目前暫沒有全面推廣應用的計畫。「主要目的是測試整個系統，進一步發現運行中的問題。」初步效果已經顯現，去年9月「電熱毯」鋪設完成後就遇到了一場大雪天氣，僅用時110分鐘，50米試驗段就把積雪融掉了。

相較於久馬高速還處於「夢想」階段，四川正在建設中的樂西高速就鋪設了「地暖」，這次可不是試驗段，而是實實在在的「落地」，全線共布設27段共92組熱管，總覆蓋長度2374米，基本覆蓋了全線嚴重冰雪路段。