我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

世界最大「會飛的電站」 在內蒙開傘試驗

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為世界最大5000平方米高空風力發電捕風傘開傘。（取材自人民日報）
圖為世界最大5000平方米高空風力發電捕風傘開傘。（取材自人民日報）

日前，世界最大5000平方米高空風力發電捕風傘在內蒙古阿拉善左旗試驗場開傘，完成全部預定試驗內容並成功實現空中收傘，標誌著中國高空風力發電技術在工程化應用方面邁出堅實一步。

人民日報報導，高空風力發電是利用空中組件捕獲300米以上高空風能，實現「風能—電能」轉換的新能源技術。

這個過程類似收放風箏：傘組通過氦氣球提供初始升力，上升到一定高度後打開捕風傘，利用捕風傘在空中往復運動實現捕獲風能，這將對主纜繩產生巨大拉力，進而帶動發電機組發電。

這個「會飛的電站」，發電效率怎麼樣？高空風能國家重點研發計畫試驗工程現場總指揮曹侖介紹，擬建設的這座「電站」單機額定功率5兆瓦，從500米上升至3000米高度後，再返回初始位置，單次發電循環時間約為20分鐘，上升一次的發電量約500千瓦時。據測算，正常狀態下年發電量可達1000萬千瓦時，相當於節約標準煤約3000噸。

為捕獲高空風能，國內外主要有空基和陸基兩種技術路線，關鍵區別在於發電機的位置。空基路線將發電機組置於空中飛行器上，在高空發電；陸基路線則選擇將重型發電機固定在地面，通過翼傘、飛艇或其他空中組件捕獲風能，從而牽引地面發電機發電。此次試驗的傘梯式陸基高空風力發電系統，由「空中組件+牽引纜繩+地面組件」三部分構成。

「會飛的電站」發電，看似原理簡單，但由於需克服風切變、湍流、極端天氣等影響，對設備裝置的可靠性和運營維護要求很高。比如，5000平方米捕風傘展開面積大，能蓋住大概12個標準籃球場，開傘難度極高，運轉中的地面捲揚機繩速高達每小時50至60公里。

有了陸上風電和海上風電，為何還要發展高空風電？中國能建中電工程高級技術專家霍少磊表示，「高空風能具備風能密度大、風向穩定、廣泛分布等優勢，其理論儲量可達全球電力總消費需求的100倍以上。測算顯示，相比一般的陸上風電，可節約九成土地和用鋼量，降低約三成度電成本。」

「高空風能目前仍是未規模開發的新能源『無人區』，隨著設備造價降低和技術逐步成熟，發展前景值得期待。接下來我們還將進行多傘放飛試驗，計畫今年底進入發電試驗階段。」霍少磊說，當前中國在傘梯式陸基高空風能利用領域擁有一系列自主知識產權，可實現全產業鏈技術與設備自主可控。

世報陪您半世紀

上一則

80後廣州女生宅家10多年 親手復刻古人餐桌的美食

下一則

37歲小兒麻痺「奇蹟醫師」 從街頭乞丐翻轉入醫界

延伸閱讀

中國造車新勢力銷量 今年拚大躍進

中國造車新勢力銷量 今年拚大躍進
內蒙包鋼分廠發生爆炸事故 已救出5名傷者

內蒙包鋼分廠發生爆炸事故 已救出5名傷者
內蒙男出門打工9個月 拿走60萬的女友懷孕 還說他的種

內蒙男出門打工9個月 拿走60萬的女友懷孕 還說他的種
中支持舊換新 明年買手機、AR眼鏡補貼15%

中支持舊換新 明年買手機、AR眼鏡補貼15%

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉