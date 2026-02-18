熊貓IP圈粉 成都練出「國際範」進出口破7000億

來自大涼山的妞妞合唱團和外國留學生代表，在2025全球熊貓伙伴大會開幕式上演唱大會主題曲。 （新華社）

成都的「國際範兒」如何練成？原來是靠著熊貓推一把。2025年前10個月，成都依托獨特的熊貓文化IP，實現貨物貿易進出口額突破7000億元人民幣(約1006億美元)，同比增長3.4%，創歷史同期最佳紀錄。此舉顯示了文創與外貿的深度結合，以熊貓「圈粉」全球並帶動地方特色產業與消費升級，助力成都打造國際消費中心城市。

華西都市報報導，去年11月21日，2025全球熊貓伙伴大會在蓉開幕，藉熊貓文化這一獨特紐帶，搭建起中外交流合作橋梁，邀約全球伙伴共探熊貓經濟價值，傳遞生態保護與開放共贏理念。

與此同時，成都外貿發展再攀新高，今年前10個月貨物貿易進出口額突破7000億元，同比增長3.4%，創下歷史同期最佳成績，彰顯外貿韌性與開放能級。

如何以大熊貓 為IP建立文化連接？在大會開幕前一天，「全球熊貓伙伴四川行」活動走進位於成都高新區交子大道的熊貓家園潮玩中心。活動邀請全球熊貓伙伴--來自拉脫維亞、馬拉維、肯亞、伊拉克等國家的駐華使節與駐華外交官，實地感受大熊貓文化在成都從「圖紙變成實物」的成果，並觀察這一全球文化符號如何融入當代生活場景。

活動現場，嘉賓們依次走進各主題展區。在萌粒展示區，嘉賓了解到以「大熊貓花花」為原型設計的「萌粒」盲袋潮玩，其「極致小而萌」理念開闢了新潮玩賽道。此外，行程尾聲，嘉賓們還參觀了「IP手辦牆」與大型IP雕塑「辛尼」，並親自體驗了熊貓家園非遺潮玩手作，從潮流藝術視角感受熊貓IP的多元表達。

值得關注的是，作為大會重要組成部分的第二屆2025熊貓家園·大熊貓文化創意大賽，向全球發出創意徵集令，並同步展示2024年首屆大賽成果。