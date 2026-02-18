我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

借鍬賒苗開始…內蒙「沙地之花」北大分享40年治沙奇蹟

中國新聞組／北京18日電
「沙漠之花」殷玉珍說，寧肯種樹累死，也不叫沙欺負死。（取材自鳳凰網）
「沙漠之花」殷玉珍說，寧肯種樹累死，也不叫沙欺負死。（取材自鳳凰網）

位於陝西榆林和內蒙古鄂爾多斯之間的毛烏素沙漠被稱為「人造沙漠」，又稱鄂爾多斯沙地、毛烏素沙地。一名普通農村婦女和沙較了40年勁兒，把青春獻給治沙事業。她叫殷玉珍，被稱為「沙地之花」。日前，全國勞動模範殷玉珍走進北京大學城市與環境學院宣講治沙事跡，分享了40年沙地變綠洲的故事。

來源：YouTube

北京日報報導，「40年前，我從家鄉來到位於毛烏素沙地腹部的內蒙古自治區烏審旗。這裡黃沙漫天，感覺人就像一隻小螞蟻。」殷玉珍穿著綠色上衣，在台上展示照片，「這是當時的家—泥草土窨子，巴掌大的窗戶外就是沙地，一眼望不到邊。」

「為了改變生活環境，我借來幾把鐵鍬，賒了一捆樹苗，開始種樹。」另一張照片裡，殷玉珍扛著鍬，彎腰爬沙梁，一根油黑的麻花辮甩在胸前，紅色上衣十分鮮亮。她羞澀且直爽地說：「幹活時沒有心思拍照，這是去採訪的記者給拍的。一開始我不願意拍，因為沒功夫打扮自己，怕不好看。這件紅衣服也不是為了美。我在沙地常年穿紅色，為了讓人一眼能看見。」辛苦的治沙故事，被她講出了一抹浪漫：沙地太大了，種樹時身邊沒人，自己就和樹聊天，和鳥說話。正午太陽照在沙地上，反射的光，是在和自己打招呼。

這是殷玉珍第一次站上高等學府的講台，她用樸實無華的語言講述著與風沙為伴、以草木為友的經歷。台下的師生們，聽得入神。

如今，經過一批批治沙人的攜手努力，數萬畝林海在沙地腹地翻湧成浪。殷玉珍還在這裡建立起養殖園，種植有機果蔬，帶動村民共同致富。講起這些變化，殷玉珍眼睛裡透著光，「沙窩窩變成了金窩窩，我的綠色夢實現了！看到這些年國家生態環境發生的切實變化，一切都是值得的。」

「寧可種樹累死，也不能讓沙子欺負死。」她望著台下的師生，由衷地說，希望自己堅持不懈的治沙精神能感染更多年輕人，鼓勵大家加入到守護青山綠水、建設美麗中國的隊伍中來。

北大建築與景觀設計學院研一學生徐嘉苗說：「沙地中的綠洲是一代代無私奉獻的建設者用汗水和淚水澆灌出來的，我們要珍惜來之不易的青山綠水。我也要在未來的學習和工作中，為祖國生態文明建設貢獻自己的力量。」

「沙地之花」在高校綻放，源於北大城市與環境學院與烏審旗多年的緣分。該院黨委副書記金鑫表示，早在20世紀50年代，該校地質地理系（城市與環境學院的前身之一）的首任系主任侯仁之就曾在烏審旗開展毛烏素沙地的變遷研究。如今，曾經的不毛之地已經以「綠進沙退」的治理奇蹟躋身國家生態文明建設示範區。

殷玉珍扛著鍬，彎腰爬沙梁。（取材自鳳凰網）
殷玉珍扛著鍬，彎腰爬沙梁。（取材自鳳凰網）
「沙地之花」殷玉珍走上北大講台，講述40年治沙故事。（取材自北京日報／北大供圖）
「沙地之花」殷玉珍走上北大講台，講述40年治沙故事。（取材自北京日報／北大供圖）

世報陪您半世紀

上一則

熊貓IP圈粉 成都練出「國際範」進出口破7000億

下一則

「樂山孃孃」掌勺  用美食讓1億人「樂」不思蜀

延伸閱讀

6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟
北大「卓越計畫」招生 物理賽金牌英文差被刷掉 合理嗎？

北大「卓越計畫」招生 物理賽金牌英文差被刷掉 合理嗎？
洛杉磯無證男被ICE關押200多天後「奇蹟」釋放 原因？

洛杉磯無證男被ICE關押200多天後「奇蹟」釋放 原因？
觀影說劇╱鈴木龍也失業閉關18月 創「無名人生」1人動畫奇蹟

觀影說劇╱鈴木龍也失業閉關18月 創「無名人生」1人動畫奇蹟

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉