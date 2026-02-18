借鍬賒苗開始…內蒙「沙地之花」北大分享40年治沙奇蹟

「沙漠之花」殷玉珍說，寧肯種樹累死，也不叫沙欺負死。（取材自鳳凰網）

位於陝西榆林和內蒙古鄂爾多斯之間的毛烏素沙漠被稱為「人造沙漠」，又稱鄂爾多斯沙地、毛烏素沙地。一名普通農村婦女和沙較了40年勁兒，把青春獻給治沙事業。她叫殷玉珍，被稱為「沙地之花」。日前，全國勞動模範殷玉珍走進北京大學城市與環境學院宣講治沙事跡，分享了40年沙地變綠洲的故事。

來源：YouTube

北京日報報導，「40年前，我從家鄉來到位於毛烏素沙地腹部的內蒙古自治區烏審旗。這裡黃沙漫天，感覺人就像一隻小螞蟻。」殷玉珍穿著綠色上衣，在台上展示照片，「這是當時的家—泥草土窨子，巴掌大的窗戶外就是沙地，一眼望不到邊。」

「為了改變生活環境，我借來幾把鐵鍬，賒了一捆樹苗，開始種樹。」另一張照片裡，殷玉珍扛著鍬，彎腰爬沙梁，一根油黑的麻花辮甩在胸前，紅色上衣十分鮮亮。她羞澀且直爽地說：「幹活時沒有心思拍照，這是去採訪的記者給拍的。一開始我不願意拍，因為沒功夫打扮自己，怕不好看。這件紅衣服也不是為了美。我在沙地常年穿紅色，為了讓人一眼能看見。」辛苦的治沙故事，被她講出了一抹浪漫：沙地太大了，種樹時身邊沒人，自己就和樹聊天，和鳥說話。正午太陽照在沙地上，反射的光，是在和自己打招呼。

這是殷玉珍第一次站上高等學府的講台，她用樸實無華的語言講述著與風沙為伴、以草木為友的經歷。台下的師生們，聽得入神。

如今，經過一批批治沙人的攜手努力，數萬畝林海在沙地腹地翻湧成浪。殷玉珍還在這裡建立起養殖園，種植有機果蔬，帶動村民共同致富。講起這些變化，殷玉珍眼睛裡透著光，「沙窩窩變成了金窩窩，我的綠色夢實現了！看到這些年國家生態環境發生的切實變化，一切都是值得的。」

「寧可種樹累死，也不能讓沙子欺負死。」她望著台下的師生，由衷地說，希望自己堅持不懈的治沙精神能感染更多年輕人，鼓勵大家加入到守護青山綠水、建設美麗中國的隊伍中來。

北大建築與景觀設計學院研一學生徐嘉苗說：「沙地中的綠洲是一代代無私奉獻的建設者用汗水和淚水澆灌出來的，我們要珍惜來之不易的青山綠水。我也要在未來的學習和工作中，為祖國生態文明建設貢獻自己的力量。」