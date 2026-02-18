內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

我的頻道

中國新聞組／北京18日電
賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）
賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

第77屆德國紐倫堡國際發明展，來自內蒙古赤峰市敖漢旗新惠第九初級中學的14歲少年賈明軒憑藉發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」一舉斬獲全球金獎。在他的家鄉赤峰市敖漢旗，這裡乾旱少雨，樹木成活率一直是個大難題。賈明軒決心用自己所學的知識做點什麽，於是一個能感知土壤乾濕、自動為樹木澆水的「智能園丁」誕生了。這個裝置不僅能省水，還能大大提高樹木的成活率，為家鄉的生態建設貢獻了一份實實在在的「青春智慧」。

極目新聞報導，德國紐倫堡國際發明展是全球發明界的「奧林匹克」，也是全球歷史悠久的科技創新盛會。賈明軒的課外科技輔導老師袁先生表示，賈明軒來自赤峰市敖漢旗一個農村家庭，去年底在德國獲得上述獎項。此前他還獲得過宋慶齡少年兒童發明獎內蒙古賽區二等獎、全球發明大會中國區一等獎等。

袁先生稱，赤峰地區乾旱少雨樹木成活率低，賈明軒此前在生活中發現家人燒水做飯時會產生大量的水蒸氣，於是他想到利用空氣中的水蒸氣液化產生的水滴來給樹木澆水，並在家人和老師的幫助下發明了「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。該裝置的工作原理是利用地表和地下的溫差，使用風帽作為動力源，讓空氣進入鐵管內循環，從而使得空氣中的水蒸氣在地下凝結成小水滴，滲透到樹根處完成樹木澆灌。

目前該裝置已經申請了專利，日後會考慮進行量產。賈明軒平時成績優秀，對發明創作非常感興趣，總是能提出一些奇思妙想，動手能力很強，他的父母很重視孩子創造能力的培養，學校也在積極對接當地科協並聘請校外科技公司的老師對孩子進行指導。

內蒙古14歲少年在第77屆德國紐倫堡國際發明展上斬獲全球金獎。（取材自極目新聞）
內蒙古14歲少年在第77屆德國紐倫堡國際發明展上斬獲全球金獎。（取材自極目新聞）

