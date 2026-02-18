內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

第77屆德國 紐倫堡國際發明展，來自內蒙古赤峰市敖漢旗新惠第九初級中學的14歲少年賈明軒憑藉發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」一舉斬獲全球金獎。在他的家鄉赤峰市敖漢旗，這裡乾旱少雨，樹木成活率一直是個大難題。賈明軒決心用自己所學的知識做點什麽，於是一個能感知土壤乾濕、自動為樹木澆水的「智能園丁」誕生了。這個裝置不僅能省水，還能大大提高樹木的成活率，為家鄉的生態建設貢獻了一份實實在在的「青春智慧」。

極目新聞報導，德國紐倫堡國際發明展是全球發明界的「奧林匹克」，也是全球歷史悠久的科技創新盛會。賈明軒的課外科技輔導老師袁先生表示，賈明軒來自赤峰市敖漢旗一個農村家庭，去年底在德國獲得上述獎項。此前他還獲得過宋慶齡少年兒童發明獎內蒙古賽區二等獎、全球發明大會中國區一等獎等。

袁先生稱，赤峰地區乾旱少雨樹木成活率低，賈明軒此前在生活中發現家人燒水做飯時會產生大量的水蒸氣，於是他想到利用空氣中的水蒸氣液化產生的水滴來給樹木澆水，並在家人和老師的幫助下發明了「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。該裝置的工作原理是利用地表和地下的溫差，使用風帽作為動力源，讓空氣進入鐵管內循環，從而使得空氣中的水蒸氣在地下凝結成小水滴，滲透到樹根處完成樹木澆灌。