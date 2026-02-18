37歲小兒麻痺「奇蹟醫師」 從街頭乞丐翻轉入醫界

李創業雖患小兒麻痺仍堅持圓夢，在新疆開設小診所回饋鄉里。（取材自微博）

37歲的中國醫師李創業，他的人生經驗以及克服身體殘疾攀爬中國名山的故事，在網上感動許多人。他出生不久後罹患小兒麻痺，九歲時被拐騙成為「乞丐集團」的童工，16歲之後才正式受教育。如今在中國西部行醫救人的李醫師娓娓道來他的人生經歷。

BBC中文網報導，李創業於1988年出生在河南 一個貧窮的農村家庭，才七個月大就得了小兒麻痺，只能蹲著用腳跟慢慢挪。九歲那年，務農的父母聽說做腿部手術後就能走路，貧窮的家庭就東拼西湊，籌錢給他動手術。

可是手術沒成功，他的走路夢想就這麼破碎了。李創業一下子掉進低潮裡，覺得活著沒啥意思，甚至跟媽媽說，不如死了算了。媽媽苦勸他別放棄：「我們養你，到老了還有個人能跟我們聊天啊。」

沒多久，剛好有個外地人來村子裡，專門找殘障小孩去廟裡賣香。他當時跟李創業許諾說，以後每月寄回家的錢，能頂父親一個月的收入。

但是，那份工作承諾其實是個騙局。李創業說，那個陌生人其實是搞乞討的，接下來的七年，他被迫跟其他身障小孩和一些成年人在街上乞討。

李創業一天能賺幾百元人民幣，在1990年代的中國是不小的數目，但全進了老闆的口袋。「如果我賺得比別的小孩少，他就說我偷懶，有時還打我，」他說，「所以那幾年真的很苦。」

他說那些年來，其他小孩有的跑了，有的被警察送回家。但李創業卻堅持留下來，原因想幫家裡分擔。警察來詢問協助時，他拒絕了，堅持說自己是跟親戚在一起。

七年來，無論春夏秋冬，他都到中國各地乞討。每到春節 除夕夜，他都會打電話回家，安慰爸媽說一切都好，不用擔心。16歲那一年，他已經在街上乞討七年了，但事情有了變化。

那天李創業在街上撿到一張報紙，發現自己只認得出自己名字這三個字。16歲的他想回家上學，「我不會讀不會寫，只有讀書才能改變命運。」

那時，政府推出新政策，利用殘疾兒童乞討將被定罪。李創業跟「老闆」說想回家，就被放行了。

在父母支持下，他插班讀小學二年級，同學都比他小十歲。李創業成了班上最用功的學生。憑著不放棄的決心，他九年內完成了小學和中學。申請大學時，身體限制了他的選擇，但能報醫學系。他想：「如果當醫師，或許能研究自己的病，幫家裡省錢、救人，還能貢獻社會。」

李創業25歲那年考上醫學院。那裡的設施比較友善，但他覺得實習課最難熬。他說：「同學們輕鬆跟著老師去探視病人，或在醫院病房間跑來跑去，但我因為行動不便，超吃力。別人一天學會的東西，我得花好久。」

李創業希望自己變強壯點，開始爬山。第一次爬泰山，花了五天五夜才到山頂。他說，手腳裂開流血時，他沒放棄，就用屁股一塊塊石階往前挪。即便行動不便，登山仍是李醫師的熱愛，去年夏天，他分享爬山影片後，瞬間在網上暴紅。