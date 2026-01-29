我的頻道

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

職高生11年逆襲獲麻省理工博士 周信靜當上AI公司股東

中國新聞組／北京29日電
被稱為「求學逆襲王」的周信靜如今已成為杭州一家人工智慧公司股東。（取材自澎湃新聞）
耗時11年一路從職高生「逆襲」成為麻省理工博士的周信靜，近期又有新消息，根據國家企業信用資訊公告系統消息，周信靜目前已是杭州汐藍人工智慧科技有限公司的股東之一。被稱為「求學逆襲王」的周信靜，求學過程堪稱勵志典範，一路從職高、大專、專升本、考研再到讀博。

澎湃新聞報導報導，根據周信靜母校溫州市龍灣區職業技術學校提供的資料，周信靜是龍灣區職業技術學校2012年電腦職專學畢業生。浙江經貿職業技術學院畢業時，周信靜透過專升本考試順利進入杭州電子科技大學學習，之後以自己的努力成功考入浙江大學就讀研究生。

畢業後，周信靜順利就職於騰訊公司，工作之餘，他從未放棄對自己熱愛的數據庫領域的研究，他參與的工作SpitFire發在SIGMOD2021上（SIGMOD和VLDB是數據庫領域最頂級的兩個會議），2020年底成功申請到麻省理工學院MIT）的計算機博士（MikePhD）。

浙江經貿職業技術學院方面介紹相關細節稱，在該校求學時期，周信靜對專業學習絲毫不曾懈怠，一直名列前茅，並獲得學校一等獎學金、三好學生等多項榮譽。

周信靜熱愛專業、善於鑽研、勇於參賽，並多次參加校外各級專業技能競賽，目光鎖定在「ACM大學生程式設計比賽」。在輔導老師的幫助下，他開始了瘋狂的演算法刷題，一年下來題量已經超過了1000多。在經貿的三年，周信靜所在的團隊陸續拿下了ACM省賽金獎、銀獎、特等獎。

杭州電子科技大學微信公眾號則發文回顧道，2015年，周信靜透過專升本來到了杭電。以穩居專業第一的成績在600多人的電腦學院中脫穎而出，摘得國家獎學金和校一等獎學金的桂冠。隨後考上浙江大學的電腦科學與技術專業碩士，並獲得MIT計算機系的PhD offer。

近年來，許多院校頻頻以周信靜為例勉勵學子追求進步，「相信學習的力量」。 2024年7月，杭州電子科技大學招就處也發表了「周信靜在杭電開啟新旅程，你也可以！」的宣傳文章。

周信靜從溫州龍灣職高起步，歷經大專、專升本、浙大碩士，最後叩開麻省理工學院博士大門，用11年完成「人生逆襲」。他說：「職高三年，我每天5時起床背代碼；專升本備考時，為補英語短板奮起努力。」

