我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點名施壓 南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈

特斯拉最長壽車系退場 馬斯克：Model S、X正式停產 要買要快

河南男姓「苟」 怕女兒被取外號 一起改姓「敬」成功了

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友發帖截圖。（取材自大風新聞）
網友發帖截圖。（取材自大風新聞）

「為了小女兒，苟姓改敬姓。歷時月餘終成功，30歲改名改姓。」近日，一名網友發帖稱，為小女兒和自己改名改姓成功，發帖紀念一下，苟姓改敬姓。該帖獲得千餘名網友點讚評論。

大風新聞報導，敬先生27日說，其實在兩年前，小女兒大約一歲時就已經改姓成功了，只是最近才想發下留個紀念。

敬先生說，他父親祖籍陝西安康，母親是河南的，他從小在河南長大。在那個50多萬人的小縣城裡，「苟」姓特別稀少。在河南方言裡，「苟」字的發音就是第三聲，與「狗」同音，他一直備受姓氏的困擾。「在村上，我爸被人起外號，我也被人起外號，大了一點有自尊心了，總是跟同學們幹架。」

敬先生說，九年前大女兒出生的時候，也是隨他姓「苟」，但在她準備上小學的時候，就改了姓，讓女兒隨母姓「徐」。後來二女兒出生，他把用心取的小女兒的名字發上網後，「很多人罵我，說我不負責任，怎麼給孩子起這麼個名字，可能會影響孩子一生。」

「那段時間，我把軟件刪了，幾晚都睡不好，想怎麼改名，後來聽說陝西那邊能改，也有很多人改成功。」敬先生說，等妻子出了月子，他就開始準備材料。他查詢到了很多「苟」姓改「敬」姓的案例，寫了申請書，等材料齊備了，再逐級提交到鎮、縣、市、省各級公安部門，最後才審批成功，前後歷時大約三個月。等改好了，小女兒都過一歲生日了。隨後，他又陸續修改了電話卡、銀行卡、結婚證等多種身分信息材料。

敬先生說，接到派出所電話讓他去拿新身分證時，他有一瞬間的懷疑隨即又激動萬分，沒想到困擾他30年的姓氏問題，竟然真的解決了。「經歷過改姓這件事，我覺得只要肯努力，沒有什麼事是完成不了的。我努力改變自己，從190斤(約85公斤)減肥成功，到了150斤。」

根據公開報導，苟姓改敬姓並非孤例。在河南滎陽曾有苟姓村民集體改姓，河南登封上百名苟姓村民借鑒他們的做法，也進行了集體改姓。此後，全中國多地陸續有苟姓居民成功改姓，但也有被拒案例。

苟先生曾表示，「我們不是隨便改姓。」聽說苟姓是由「敬」姓演變而來，所以長輩們同意改「敬」姓。

為子女改姓的行為，並非個例。（取材自大風新聞）
為子女改姓的行為，並非個例。（取材自大風新聞）

河南

上一則

習近平會見施凱爾稱中英合作「一馬當先」 願積極考慮對英單方面免簽

延伸閱讀

湖南00後美術生「刮膩子」 團隊年入100萬 已接到外國訂單

湖南00後美術生「刮膩子」 團隊年入100萬 已接到外國訂單
賽後3個月遲未獲獎金 湖北多名運動員發帖掀議 當局回應了

賽後3個月遲未獲獎金 湖北多名運動員發帖掀議 當局回應了
1個月結7次婚…河南姊妹聯手向12男索彩禮 5年賺488萬

1個月結7次婚…河南姊妹聯手向12男索彩禮 5年賺488萬
河南暴雪中感人一幕 22曲劇演員為唯一觀眾唱完全場

河南暴雪中感人一幕 22曲劇演員為唯一觀眾唱完全場

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦