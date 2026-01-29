河南男姓「苟」 怕女兒被取外號 一起改姓「敬」成功了

網友發帖截圖。（取材自大風新聞）

「為了小女兒，苟姓改敬姓。歷時月餘終成功，30歲改名改姓。」近日，一名網友發帖稱，為小女兒和自己改名改姓成功，發帖紀念一下，苟姓改敬姓。該帖獲得千餘名網友點讚評論。

大風新聞報導，敬先生27日說，其實在兩年前，小女兒大約一歲時就已經改姓成功了，只是最近才想發下留個紀念。

敬先生說，他父親祖籍陝西安康，母親是河南 的，他從小在河南長大。在那個50多萬人的小縣城裡，「苟」姓特別稀少。在河南方言裡，「苟」字的發音就是第三聲，與「狗」同音，他一直備受姓氏的困擾。「在村上，我爸被人起外號，我也被人起外號，大了一點有自尊心了，總是跟同學們幹架。」

敬先生說，九年前大女兒出生的時候，也是隨他姓「苟」，但在她準備上小學的時候，就改了姓，讓女兒隨母姓「徐」。後來二女兒出生，他把用心取的小女兒的名字發上網後，「很多人罵我，說我不負責任，怎麼給孩子起這麼個名字，可能會影響孩子一生。」

「那段時間，我把軟件刪了，幾晚都睡不好，想怎麼改名，後來聽說陝西那邊能改，也有很多人改成功。」敬先生說，等妻子出了月子，他就開始準備材料。他查詢到了很多「苟」姓改「敬」姓的案例，寫了申請書，等材料齊備了，再逐級提交到鎮、縣、市、省各級公安部門，最後才審批成功，前後歷時大約三個月。等改好了，小女兒都過一歲生日了。隨後，他又陸續修改了電話卡、銀行卡、結婚證等多種身分信息材料。

敬先生說，接到派出所電話讓他去拿新身分證時，他有一瞬間的懷疑隨即又激動萬分，沒想到困擾他30年的姓氏問題，竟然真的解決了。「經歷過改姓這件事，我覺得只要肯努力，沒有什麼事是完成不了的。我努力改變自己，從190斤(約85公斤)減肥成功，到了150斤。」

根據公開報導，苟姓改敬姓並非孤例。在河南滎陽曾有苟姓村民集體改姓，河南登封上百名苟姓村民借鑒他們的做法，也進行了集體改姓。此後，全中國多地陸續有苟姓居民成功改姓，但也有被拒案例。