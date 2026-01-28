免票等於免誠信？靈隱寺免費後20%預約爽約 景區祭「懲罰」

杭州靈隱飛來峰景區去年12月1日正式實行免票開放，景區同步實行「實名預約、分時遊覽」管理機制。(中新社)

去年12月開始，杭州靈隱飛來峰景區允許遊客免票預約，但效果並不理想。有些遊客約到門票卻不來，還有一些遊客現場排隊登記，嚴重影響旅遊體驗。景區統計數據顯示，截至1月25日，累計已有38萬人爽約，占預約人數的近20%。為解決這些問題，景區只能優化現行的預約機制。

澎湃新聞報導，杭州西湖風景名勝區靈隱管理處日前發布通告，針對實行免票預約後出現的「爽約」等問題，決定自2月1日起，對靈隱飛來峰景區現行預約機制進行優化升級。其中，將強化預約信用紀錄，爽約一次暫停預約30天。

對此，「中青評論」微信 公號發表文章指出，景區門票免票預約，本來是一項利好政策，但現實中卻成了一些遊客「鑽空子」的機會。有些人本著「約上不去也無所謂」的想法，認為景區沒有什麽懲戒措施，占據名額之後卻白白浪費了。這既是個人不講誠信的表現，也浪費公共資源，傷害其他未約到門票遊客的權益。

爽約行為不僅影響預約系統運轉，也給景區管理帶來額外壓力。為應對未預約卻到現場排隊的遊客，景區需投入更多人力與物力進行引導與秩序維護，安保、保潔等工作安排亦被打亂，增加了管理成本與潛在風險。

對此，景區優化預約機制，升級懲戒措施，既是面對上述問題的無奈之舉，也是加強景區管理的必要行為。

從靈隱管理處的新規來看，首先是引入「線上候補」功能，並將退約截止時間調整為入園前一日的下午5時，這與景區每日停止入園時間一致。此前，退約截止時間是當天午夜12時，也就是說，即便遊客當天因為各種原因沒到景區，也是可以退票的，這就讓很多遊客失去了預約的「緊張感」，進而不會珍惜來之不易的預約名額。將退約截止時間與現場遊客停止入園的時間保持一致，也能保證線上預約與線下管理的同步，讓遊客感到更多的公平、便捷。

此外，針對爽約行為，景區明確分級懲戒措施：首次爽約，預約帳號及被預約人暫停預約30日；同一遊客再次爽約，暫停期限將累計延長，第二次為60日，第三次為90日。相關措施被認為有助於鞏固管理成效，對不重視守約責任的行為形成必要約束。

評論指出，文明旅遊習慣往往在細節中養成。遊客素養的提升需要時間，但景區管理水平可以率先改善。透過完善制度設計與適度懲戒，引導遊客形成誠信預約、理性出行的行為模式，只有在遊客素養與景區管理水平一同進步的基礎上，才能使免票政策真正發揮惠民效應，推動文明旅遊與景區治理水平同步提升。