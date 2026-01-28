17次化療、15次放療、2次骨髓移植…10歲抗癌小王子走了

雖然身負絕症，豪豪錄影時總是笑。（視頻截圖）

牽動無數網友情緒的貴州10歲白血病男孩豪豪，1月27日凌晨離世了。父親李先生向媒體證實噩耗時低聲表示「孩子解脫了」。這名曾以燦爛笑容對抗病魔、被網友暱稱為「抗癌小王子」的男孩，最終走完長達六年的求醫人生。

綜合媒體報導，豪豪4歲時確診急性髓性白血病，先後歷經17次化療、15次放療及2次骨髓移植，期間多次復發，並承受嚴重排異反應與視力受損等併發症 ；即便如此，他仍以超齡的樂觀面對病痛，在病房裡被醫護人員稱為「小太陽」。

報導指出，1月8日，豪豪病情急轉直下，當時父親形容孩子「像一根被拉到極限的弦，隨時可能斷掉」。影片中，豪豪多數時間昏睡，努力想說話，最後只能斷續吐出「難受」兩字。醫師也坦言，繼續使用昂貴藥物只會增加他的痛苦，家屬遂決定以安寧陪伴為主。

報導說，豪豪的抗病歷程曾一度出現希望，2024年病情趨穩時，他曾返鄉休養，享受短暫的家庭時光；然而隨後的複查顯示，體內白血病細胞難以清除，現有醫療手段已無法控制，病情再度急轉直下。

報導指出，豪豪2023年起透過短影音分享自己的生活，把治療形容為「打怪獸」，把藥物笑稱為「飯後小甜點」。其中一段影片中，他對鏡頭喊出「王子，請恢復健康，永不復發」，迅速感動網友，短短數日湧入逾20萬則祝福留言，成為網路熱梗。

即使病痛纏身，豪豪仍反過來安慰父母，「媽媽你別哭啊」成了他最常說的話；視力幾乎受影響時，他還幽默地對爸爸說，電影裡的海盜只有一隻眼睛也很酷，懂事得令人心疼。

隨著病情惡化，來自各地的愛心捐助再度湧入，但豪豪父親選擇婉拒；「如果還有治療希望，我們不會拒絕，但現在不想再消耗大家的善意」。他表示，這些年正是無數陌生人的幫助，才讓一家人撐過最艱難的時刻。

為了不讓孩子承受更多恐懼，家人始終未告知真實病情，豪豪仍計畫著「出院後要做的事」，仍想看自己的影片，父親悄悄拉黑孩子帳號，只輕聲說：「爸爸想多陪你幾天。」