折疊手機到東北 屏幕秒變「碎碎冰」 維修店教一招防範

中國新聞組／北京28日電
折疊螢幕手機低溫環境下螢幕漏液。(取材自小紅書)
第27屆哈爾濱冰雪大世界正式開放以來，來自全中國的遊客到東北體驗冰天雪地，當攜帶折疊屏的南方小土豆被東北的雪景震撼，「啪」地打開折疊屏準備拍照，很有可能感覺像掰了一塊雪糕脆皮，「折疊屏到了東北就是碎碎冰」因此登上熱搜，大量折疊屏手機在極寒天氣下變身「碎碎冰」。

極目新聞報導，在社交平台上有不少網友吐槽，自己帶折疊屏手機去東北，結果屏幕凍壞了，配圖中的手機單屏看時大多沒有問題，但一打開屏幕就變成「極光色」。一名使用某品牌折疊屏手機的網友27日表示，去年1月6日她從浙江到哈爾濱參加婚禮，沒想到手機屏幕凍壞了，維修店稱是溫差原因導致內屏漏液，雖然她買了碎屏險，但仍需要499元人民幣(約71美元)的服務費。

另一名遼寧網友說，今年1月8日，她到孩子去室外滑雪，回家後發現豎屏折疊手機的屏幕壞了，「暫時不準備換了，用外屏對付一下」。

據報導，經致電多家手機品牌授權維修店，一名工作人員表示，近日到店因溫度太低維修折疊屏手機的顧客不太多，「現在很多人都知道折疊屏手機在低溫室外不要打開了，手機開箱時也有注意事項提醒溫度太低時不要折疊」。更換折疊屏一般有兩種方案，一種是更換整屏，維修費更高；另一種是只更換柔性屏主體，不包含中框和電池，但更換時間更長，大概需要兩到三天。價格方面以三折疊的XT型號為例，整屏更換價格為6999元，只更換柔性屏價格為4999元。

另一名其他品牌的工作人員稱，在東北室外使用折疊屏手機時盡量不要折疊，「進入室內後最好先緩一緩焐熱再用，不然凍時間長了屏幕容易壞，建議溫度攝氏零上時使用折疊屏」。

報導指出，經查詢市面常見的多款折疊屏手機使用建議發現，它們的正常工作溫度通常在0℃至35℃左右，高溫和極低溫會影響電池、屏幕和性能。

科技日報引述北京理工大學專家閆懷志說，折疊屏手機「怕冷」，因為採用的柔性OLED屏幕由多層高分子材料、有機發光層和超薄玻璃構成，這些材料就像玻璃製品，高溫時可隨意塑形，一旦冷卻就會變硬但脆弱。

