北京摳出「常態藍」PM2.5年均濃度精抓到0.1微克

在藍天白雲的映襯下，首鋼滑雪大跳台蔚為壯觀。（取材自北京日報）

2025年北京PM2.5年均濃度首次低於「30微克」；藍天變「日用品」。北京市生態環境局副局長、新聞發言人劉保獻日前宣布，去年北京空氣質量優良天數為311天，同比增加21天，空氣質量優良天比率達85.2%，首次超過8成，為有監測以來最多；全年共出現重污染日1天，較上年減少1天，為有監測以來最少。據了解，北京當局深入實施「0.1微克」攻堅行動，終於「摳」出「常態藍」，並將推動邁向「美麗藍」常態。

新京報報導，在年初的北京市空氣質量狀況新聞發布會上，劉保獻表示2025年北京的空氣質量再創佳績，PM2.5年均濃度達到27.0微克/立方米，首次「破30」。可吸入顆粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）和臭氧（O3）等主要污染物也進一步改善，六項污染物全部達到國家標準，空氣質量實現全面達標。

劉保獻表示，多項指標創有監測以來最優水平，空氣質量實現全面達標，讓北京的藍天成為常態。劉保獻表示，北京開展大氣污染防治以來，PM2.5保持長期改善趨勢，從2013年的89.5微克/立方米，降至2025年的27.0微克/立方米，降幅達69.8%。重污染日由2013年的58天，大幅減少至去年的1天，降幅達98.3%，重污染日基本消除。

北京是如何做到讓「APEC 藍」成為「常態藍」的？在新聞發布會上，劉保獻拿出一張圖——2013年和2025年北京市PM2.5濃度分布圖，從全市以紅色為主，到各個區域都變成綠色，背後靠的是0.1微克、0.1微克地精抓細摳。

「近期我們做了一項調查，北京藍天增多是市民群眾滿意度最高的民生實事。」劉保獻說，為了做好這件事，北京走的是一條精準治污、科學治污、依法治污之路，通過久久為功的努力，推動空氣質量實現從「APEC藍」到「常態藍」的歷史性轉變。

北京市生態環境局副局長、新聞發言人劉保獻拿出「2013年和2025年北京市PM2.5濃度分布圖」。（取材自新京報）

劉保獻拿出一張「2013年和2025年北京市PM2.5濃度分布圖」，2013年和2025年的色標一樣但顏色不同，PM2.5濃度愈高顏色愈紅，濃度愈低顏色愈綠。2013年因為PM2.5濃度比較高，所以全市都以紅色為主；經過治理，2025年全市各個區域都變成了綠色。「從紅色到綠色，北京也從藍天難見變成藍天常駐。北京的藍天不再是奢侈品，而是成為市民老百姓的日用品。」

劉保獻說，這一成績的取得，既有「人努力」，又有「天幫忙」，但最根本的還是「人努力」，靠的是0.1微克、0.1微克地精抓細摳。北京接續實施清潔空氣五年行動計畫、藍天保衛戰三年行動計畫和「1微克」行動，並提級實施「0.1微克」攻堅行動，治理精度從「1微克」向「0.1微克」深化。