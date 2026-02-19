成都新一代AI糧倉 糧食舒服住在「氣球」裡 1個人保管10個倉沒問題

糧食氣膜倉。（取材自封面新聞）

在「氣球」裡建造糧倉？這聽起來不可思議的事情，其實真實發生在成都。在中央儲備糧四川新津直屬庫有限公司，有著全中國首批新一代糧倉，「糧食氣膜倉」是以充氣膜結構為模板施工構成的鋼筋混凝土薄殼結構近圓頂糧倉。入庫前智慧「體檢」、入住後AI 監測蟲情，黑科技讓糧食住得「更舒適」，大大提升儲糧質量，確保「優糧優儲、常儲常新」。

封面新聞報導，庫區裡4座高大的白色糧倉十分顯眼。 「這就是我們新一代倉型－糧食氣膜倉。」中儲糧成都儲藏院建築師包曉強介紹說，該批糧食氣膜倉共4座，每座倉體直徑23米、高36米，裝糧高度24米。

為何要研發建造新一代的糧倉？包曉強說，隨著人們的生活水準的提高，對糧食的需求，不僅是吃得飽，還要吃得好，只有提高儲糧技術，才能確保儲糧綠色保鮮。

氣膜倉外觀看起來似乎沒有什麼特別之處，但裡面可是「大有名堂」。包曉強介紹，氣膜倉由三層結構構成，最外層就是一種叫PVDF的高分子膜材料，它就像「衝鋒衣」，讓糧倉不懼日曬雨淋；中間是聚氨酯的材料，相當於「保溫服」，起到保溫、隔熱的效果，讓糧食在倉內可以享受最舒適的溫度。

糧倉內部。（取材自封面新聞）

建造氣膜倉的過程和建造其他糧倉完全不一樣。他接著說，首先將氣膜像氣球一樣吹起來，之後才在裡面進行施工作業，這樣不僅可實現全天候無干擾施工，而且防止粉塵、噪音等對周圍環境的影響，更加環保。

記者跟著倉儲科負責人吳曉光進入一座氣膜倉內，吳曉光表示， 「這批大豆是2023年8月入倉的，總共7500噸，目前儲存情況良好。」當下，倉內溫度是22℃，濕度73度，糧堆高度22.7米，占地面積相當於一個標準籃球場大小。透過倉頂軸流通風口、自然通風口來進行通風換氣；同時還有25條測溫電纜，下方分布350個測溫點位，即時監測穀物溫度。

倉內的大豆。（取材自封面新聞）

吳曉光說，氣膜倉保溫隔熱性好，相比傳統淺圓倉，氣膜倉倉內溫度變化受外界溫度變化影響小，夏季倉內溫度從25℃上升至30℃需要39天，淺圓倉則需要7天；同時氣密性也很優秀，氮氣、二氧化碳氣調作業時，氣體濃度維持效果更好，無需二次補氣，害蟲死亡率100%。

此外，穀倉還配備智慧倉儲資訊控制系統，將糧情測控、智慧氣調、智慧通風、智慧控溫等整合在一個管控平台，實現集中統一管理。 「有了這些智慧化設備，現在1個人可以保管10個倉，大幅提升倉儲管理工作效率。」吳曉光說。