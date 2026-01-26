河北81歲「現代愚公」11年砸百萬在深山造出萬步天梯

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
趙記臣修復被洪水沖毀的石階。（取材自紅星新聞）
在河北阜平、唐縣、淶源三縣交界處，有一座神仙山，又名大茂山。11年來，保定阜平退休老人趙記臣化身「愚公」，自掏腰包在山中一石一階修出近萬步「天梯」，還潛心發掘整理山上的北岳文化遺存和奇特景觀，希望能讓這座山造福家鄉。

紅星新聞報導，趙記臣今年81歲，是阜平縣台峪鄉平房村人，他的家鄉就在神仙山附近。退休前，他曾在阜平縣稅務局工作。2014年，退休後的趙記臣在閱讀華北聯合大學教育學院院長董魯安的著作「游擊草」時，發現書中分析了神仙山和北岳文化的淵源。由此，趙記臣對神仙山和北岳文化產生了濃厚的興趣。

於是，趙記臣多次在山間走訪探尋，並搜集了相關資料。他發現，神仙山不僅景觀奇特，而且文化底蘊深厚，承載著千年的北岳文化和帝王祭祀文化，還有抗戰時期的紅色記憶。然而，隨著歲月變遷，部分文化遺存逐漸被塵封，山間道路崎嶇難行，不僅制約著文化發掘，也讓這座古山的風采難以被更多人知曉。

「這座山是一座『金山』，是河北歷史文化的脊梁，不能就這麼埋沒了」，趙記臣說。自2015年起，趙記臣開始了他漫長的「修山」之路。沒有項目資金，他就拿出自己的退休金，甚至向親友借款。沒有工程隊，他就雇用當地村民，每天支付工資，一起肩挑背扛。

據報導，修路之難，超乎想像。山路陡峭，許多景點藏於懸崖絕壁間。從縣城到山腳下，趙記臣清晨5時半出發，換乘、步行，往往上午9時多才能抵達工地。晚上，再乘坐末班車回家，每天都要走幾十公里。有時在山裡累得流鼻血，但他還是咬牙堅持。他說，「過程肯定是艱苦的，但想著有生之年能幹點事就幹點兒事唄。」

走棧道、下懸崖、探秘境……11年間，他帶領村民硬是在深山幽谷中，用石塊壘砌起近萬步台階，將山上散落的30多處天然景觀串聯起來。山中的這些奇特景觀位於懸崖峭壁中，多為天然奇石，形態逼真，蘊含文化意象，他還為各個景觀進行了命名。

就在山路網路初步成形、準備推介之際，2025年7月的特大洪水給了趙記臣沉重一擊。近萬步台階和大部分路基被沖刷殆盡，投入巨資的建設都不復存在。

面對災難，這位八旬老人卻展現出驚人的樂觀。「沖是沖了，但慶幸的是，那些在懸崖上的核心景觀都還在。而且大水把山溝沖得更乾淨了，露出了更美的原貌。」趙記臣笑著說。等到2025年10月，洪水退去不久，他便又雇人開工，搶修臨時便道。

報導指出，如今雖然沒有了石階，但一條臨時山路鋪到了山頂。趙記臣沒有停下來，「現在路能通了，但還要整理，我得讓來看的人能更順暢地走進來。」

說到11年間的艱辛，趙記臣笑著說，「這都是我應該做的。」11年來，他累計投入已超百萬元人民幣（逾14.3萬美元）。讓趙記臣感動的是，即使有的工錢暫時還沒支付完，村民們仍樂意來幫忙修路，「他們說，沒錢就不給，有錢了再給吧。」這些年來，他和老伴生活儉樸，住在縣城普通房子裡，退休金和積蓄幾乎全部投進了大山。有人不解，他卻說，「哪個是金山，這就是金山」。

趙記臣不僅修路，還在縣城和山上自費籌建了兩個「北岳文化展室」，系統整理歷史資料。他最大的願望，是為這座山「正名」，「這裡就是歷史上的北岳恆山，它有實實在在的文化載體，應該成為河北的一張文化名片。」他說。

如今，雖然道路尚未完全恢復，趙記臣已開始籌畫明年春天的初步開放，「我不收門票，就想讓更多人先來看看，提提意見。」他說，「我81歲了，但華北聯大老一輩的精神鼓舞著我。只要還能動，我就要把這件事做下去，讓北岳文化傳承下去，讓這座山真正造福家鄉。」

趙記臣（中）和村民一起在山裡修路。（取材自紅星新聞）
