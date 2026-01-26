安徽-15℃雪地出現人形冰雕 警近看驚呼「眼珠會動」

蚌埠一名女子在雪地8小時成「人形冰雕」，幸被人發現通報救援。（取材自微博）

安徽蚌埠淮河大壩旁近日發生一起令人匪夷所思的事件，當地警方獲報，稱攝氏零下15度的雪地裡有一尊人形冰雕，警方到場後，第一時間以為是假人，直到看到「假人」眼珠轉動才驚覺是活人，緊急將其救出。據了解，該「冰雕」是一名女子，因為離家出走，獨自在雪地裡待了8個小時。送醫檢查後，女子身體機能並無大礙，也未出現嚴重凍傷，醫生認為相當幸運，堪稱生命奇蹟。

綜合媒體報導，事發當天早上7時多，安徽警方接獲民眾報案，稱在淮河大壩附近的雪地裡「好像站著一個人」，但因為對方長時間一動也不動，報案人也不敢貿然靠近。

相關視頻顯示，當員警慢慢靠近這名女子時，發現她的頭髮、眉毛和臉上都已經結了一層厚厚的冰霜，全身僵硬無法動彈。隨後，兩名員警將女子拉出雪地，扶著她前進，從影片中可看出女子行動十分緩慢，最終還得靠幾名員警合力將她抬上車，趕緊開啟暖氣幫她取暖。

女子透露，自己是在前一天深夜11時左右離家出走，就這樣在攝氏零下15度的低溫雪地裡站了一整夜，直到隔天早上7時才被發現，時間共長達8個小時，幸好被路人發現報警求援。

事件曝光後，在網路上引發熱烈討論，不少網友驚呼「我家這邊零下10度，出門一會兒就受不了，她竟然能撐8小時」、「光這份倔強就讓人害怕」、「這身體素質簡直是鐵打的」。也有不少人認為事件背後恐怕有不為人知的心酸，「是有多大的委屈或難以言說的心事，才讓她選擇走入風雪？」「還好報警電話打得及時，挽救了一條生命」。

經送醫檢查後，女子身體機能並無大礙，也未出現嚴重凍傷。醫師透露，幸好女子在身體完全失溫前被發現，否則觸發器官衰竭，就可能回天乏術。此外，女子受困於雪坑中，四周的「積雪」阻擋不少寒氣和冷風侵襲，讓身體熱量不至於快速流失，或許也是女子撿回一命的關鍵因素之一。