浙江嵊泗縣取消中考選拔「全員直升高中」 評價兩極化

中國新聞組／北京26日電
浙江嵊泗取消中考選拔功能，實現普通「全員直升」。示意圖。（取材自嵊泗縣融媒體中心）
為破解人口小縣教育發展難題，浙江省最東部嵊泗縣取消中考選拔功能，確保本縣戶籍及符合條件的隨遷子女初中畢業生100%能夠升入普通高中。建新的「全員直升高中」機制，網友評價兩極，有人讚「造福於民」、「走在全國前列，浙江加油」，有人認為「本地考生都外流了，不取消，本地高中老師都要失業了」、「給你讀高中，不讓參加當地高考，反而更麻煩」。

紅星新聞報導，嵊泗縣教育局在縣政府官網上刊文介紹了當地的主要做法與成效。文章稱，嵊泗系統重塑縣域基礎教育生態，推動基礎教育從「選拔競爭」向「全面育人」深度轉型，針對海島人口小縣教育資源配置難題，嵊泗淡化中考選拔功能，創新建立縣域內「全員直升高中」機制。

報導指出，該縣自2025年秋季學期起，全面取消普通高中錄取分數線門檻，確保本縣戶籍及符合條件的隨遷子女初中畢業生100%能夠升入普通高中，2025學年全縣266名填報普高的初三畢業生全部錄取，實現「願讀盡讀」，縣域普高就讀率達81%。

報導說，嵊泗縣隨遷子女平等接受普通高中教育的覆蓋率從改革前的43%躍升至100%，實現了戶籍與非戶籍學生就學的完全平權。也推動初中教育理念從「為升學而教」向「為成長而教」的根本性轉變，有效緩解社會和家長的升學焦慮。

反對派網友稱，「說的比唱的還好聽。你中考選拔，老師都失業，無非就是師資力量過多。看看現在縣裡，生源愈來愈少了」、「直升就不用卷了嗎，誰去重點中學」；支持派網友認為，「本來就應該這樣。小學應該回歸五年，中學應該是五年。以後人口下降，都可以讀高中，自然就取消中考了」、「羨慕，希望全國推廣」。

