深圳市民花千萬、合法買法拍房 為何卻遭刑事調查？

金先生在網上參與了深圳市中級人民法院公開進行的司法拍賣。（取材自讀特新聞）

深圳市民金先生花費逾千萬元（人民幣，下同，約143萬美元）通過司法拍賣 途徑購買了七套房產，手續齊全、流程合規，也拿到房產證，萬萬沒想到的是，在深圳法院執行局將房子正式交付後，自己差點兒進了派出所，後來還被刑事調查，反覆通知去做筆錄，讓他的生活徹底被打亂。

讀特新聞報導，2025年10月，金先生在網上參與深圳市中級人民法院公開進行的司法拍賣，最終以逾千萬元的價格成功競購到了位於信某廣場的七套房產。這七套房產的原業主是美某方有限公司，該公司因拒不償還銀行債務，被深圳中院依法強制執行，滌除原租約後不帶租拍賣房產。

同年11月，金先生繳納相關稅 費拿到房產證，正式成為這七套房產的合法業主。直到12月7日，按照深圳中院執行局法官的安排，金先生準備前往信某廣場收房，計畫後續進行裝修。

「我購買的是寫字樓半層物業，在收房之前，裡面具體什麼情況我並不清楚。」金先生回憶，在執行法官的安排下，他找到物業主管趙先生的陪同和見證，進入了自己競拍物業的公共走廊。

剛一走進去，金先生就發現裡面的部分辦公間上了鎖，還有一些辦公間遺留了不少桌椅卡座等辦公物品，當場和趙先生一起退了出來，第一時間向社區警務室和負責該案件的執行法官進行報備，之後還特意購買一把鎖加裝在玻璃門外面。

「開鎖前我也和轄區警務室進行了報備。」趙先生表示新業主金先生看到屋內有遺留的辦公物品後，馬上退了出來，之後他又重新把門鎖好，「整個過程前後大概不過十來分鐘」。

可讓金先生始料未及的是，一系列麻煩事兒隨之而來。原業主美某方公司忽然冒了出來，以「盜竊、損壞財物」為理由，直接將金先生告到深圳市公安局羅湖分局桂園派出所。2026年1月，桂園派出所正式啟動刑事調查，多次要求金先生前往派出所做筆錄，並在1月22日下發了詢問通知書。

「現場物品早就被法院查扣了，也出了法院申領物品的公告。」金先生表示對方應該直接找法院申領，「而不是反過來誣陷我們偷走了，然後利用派出所刑事報案來施壓，這真是莫名其妙。」

「難道他們不知道自己的東西丟了，是被法院清走的嗎？」面對記者的疑問，金先生表示不可能，並出具一段現場視頻，「你看對方還撕掉了法院張貼的兩張公告」。

據悉，12月15日，深圳中院執行局的法官專程到場，開始對該物業進行清場工作，並對屋內遺留物品進行清點登記和運走，然後正式將這七套房產交付給金先生，並現場張貼了騰退交付通知書和限期領取物品通知書，要求清場遺留物的物主30日內向法院申領。