錯失U23亞洲杯最佳門將 身價2000萬人民幣李昊落寞蹲地

快訊

中國新聞組╱北京25日電
中國男足無緣奪冠，門將李昊一度蹲在門前、低頭搖頭，神情難掩失落。(視頻截圖)
中國男足無緣奪冠，門將李昊一度蹲在門前、低頭搖頭，神情難掩失落。(視頻截圖)

U23亞洲杯中國男足無緣奪冠，終場哨響後，門將李昊一度蹲在門前、低頭搖頭，神情難掩失落。這場失利也讓他與賽事最佳門將獎項失之交臂，成為全隊最令人惋惜的一幕。

綜合媒體報導，本屆U23亞洲杯，中國隊以第四檔身分參賽，外界原本不抱過高期待，但球隊一路過關斬將闖入決賽，寫下隊史最佳成績。其中，李昊被認為是國足晉級關鍵。

決賽前5場比賽，李昊在480分鐘內完成28次撲救，保持連續零失球紀錄，屢次在高壓情境下化解對手必進球機會，展現超齡的冷靜與穩定，成為後防線最可靠的支柱。

決賽對陣日本隊，中國隊整體受到壓制。4個失球中，包括兩次射門折射變線、一記12碼罰球以及一腳直掛死角的世界波，實際上與李昊的站位或判斷關聯有限。比賽中，他仍完成多次關鍵撲救，努力為球隊延續希望，但最終仍難以阻止比分被拉開。賽後，最佳門將獎項由僅失1球的日本門將荒木琉偉獲得。李昊鬱悶地蹲在地上，頻頻搖頭。

報導指出，從整屆賽事數據來看，李昊6場比賽共完成33次撲救，高居撲救榜首位，在面對大量射正的情況下仍保持極高成功率。多名媒體人與專業人士指出，若以整體表現衡量，李昊仍具備競逐賽事最佳門將甚至MVP的實力，決賽比分不應抹煞其在此前比賽中的關鍵價值。

隨著本屆亞洲杯的亮眼演出，李昊的市場行情迅速攀升。據了解，賽前李昊身價已達2000萬元人民幣，除多家中超具備爭冠實力的球隊表達高度興趣外，也吸引德乙、法乙、奧超等歐洲聯賽球會球探持續追蹤。未來無論選擇留洋挑戰或留在中超累積經驗，這名21歲門將都已站上全新起點。

決賽的失利固然令人遺憾，但李昊的崛起，已為低潮多年的中國足球留下希望，無論是留洋還是繼續在中超征戰，21歲的李昊未來都有無限可能。

中超 日本

