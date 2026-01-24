我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

全美嚴陣以待強烈冬季風暴來襲 部分地區體感溫度恐達-45℃

「最珍貴20年養孩子，值得嗎？」 深圳婚育宣傳文案引熱議

中國新聞組／廣州24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
深圳一婚育宣傳文案引熱議，是販賣焦慮還是鼓勵思考？（取材自南方Plus）
深圳一婚育宣傳文案引熱議，是販賣焦慮還是鼓勵思考？（取材自南方Plus）

「花費人生最珍貴的20年養育孩子，到底值得嗎？」近日，深圳公交車身上的這則婚育文化宣傳文案引發熱議；有博主質疑其「販賣焦慮」，但更多網友認為，這是一個珍貴的「開放性問題」。

南方日報報導，這則來自深圳龍崗區2025年婚育文化宣傳的內容，並未提供標準答案，而是引導市民掃碼參與討論，將思考的麥克風遞給了每一個人。正如熱議帖子裡被無數人認同的那句話：「深圳就是深圳，允許思考本身就是先進的體現。」

深圳不告訴你必須相信什麽，而是鼓勵你去探尋屬於自己的答案。

這種「允許」，是一種空間的打開。在深圳的商場裡，大屏上的祝福不是「早生貴子」，而是「祝你擁有選擇婚育的權力」。愈來愈多的「母嬰室」被更名或標註為「親子間」或「父嬰室」，那一行「希望爸爸不要成為隱形的爸爸」的小字，輕輕推開了一扇關於家庭角色的反思之門，邀請人們審視那些曾被視作理所當然的軌跡。

這種開放不止於家庭場域，更延伸至城市公共表達的每一個層面。當網友發現城市景觀中悄然融入二次元等年輕文化元素時，這種設計不僅是審美上的開放，更是一種態度：這座城市願意嘗試理解不同代際、不同圈層的表達方式，並為他們留出被看見的空間。

這種「允許」，是一種困境的顯影。父親育兒責任是一個，公共資源的緊張是另一個。在小南山公園，潮汐衛生通過動態調整男女廁位比例，打破「女性如廁難」的尷尬局面；在水貝，公共廁所的玻璃會在檢測到煙霧時變得透明，將安全隱患轉化為可見的警示。

這種「允許」，是一種實在的支撐。它體現在職場的彈性裡——有公司理解員工的情感需求，允許「帶狗上班」；更體現在制度的托舉中，在深圳坪山區，工會為2400多位職工子女提供「課後托管+課程學習」的一站式服務；在深圳光明區，68家社區托育點為幼兒提供免費半日托，這些舉措為肩負育幼責任的職工減負護航，讓他們在打拚事業與經營家庭之間，多一分從容選擇的底氣。

這種「允許」，最終沉為一座城市的溫度。從「來了就是深圳人」的包容口號，到公園裡「深圳❤️你」的深情告白，情感的主語發生了微妙而有力的轉換。

深圳一婚育宣傳文案引熱議，是販賣焦慮還是鼓勵思考？（取材自南方Plus）
深圳一婚育宣傳文案引熱議，是販賣焦慮還是鼓勵思考？（取材自南方Plus）

親子

上一則

去年收入2310萬美元 米蘭冬奧谷愛凌將代表中國參賽

延伸閱讀

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方
廣東博主用2噸SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐觸法還有中毒之虞

廣東博主用2噸SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐觸法還有中毒之虞
黃仁勳到上海了 與員工交流「H200沒人問」

黃仁勳到上海了 與員工交流「H200沒人問」
深圳員工拒絕年會表演 「不給面子」被開除 法院這樣判

深圳員工拒絕年會表演 「不給面子」被開除 法院這樣判

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
南部空軍微信視頻號發布視頻，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話」。（視頻截圖）

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

2026-01-21 20:32
北京市超市內的顧客在結帳。 （新華社檔案照）

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

2026-01-22 11:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生